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ГлавнаяОбществоПроисшествия

При пожаре в одесской психиатрической больнице погибли медсестра и пять пациентов (обновлено)

Это уже второй пожар в медицинском учреждении за последние два месяца.

Вечером 10 июня в Одессе возник пожар в психиатрической больнице на улице Воробьева. По словам очевидцев, жар был такой силы, что горели деревья, растущие возле больницы, пишет Думская.

По данным ГосЧС, в 23:26 пожар ликвидировали. Из горевшего корпуса эвакуировали 15 человек. На месте пожара обнаружили четырех погибших. По предварительным данным, это медсестра и три пациента. Трех человек госпитализировали в тяжелом состоянии с диагнозом "отравление продуктами горения".  

Позже стало известно, что погибло шесть человек: скончалось двое пострадавших. В корпусе находился 51 человек, в том числе трое сотрудников.

Фото: Думская

Фото: Думская

Площадь пожара превысила 500 квадратных метров.

Фото: Думская

Обновление. Горело отделение, в котором проходили лечение ветераны Второй мировой и Афганистана. Большинство могло самостоятельно передвигаться. Как утверждает главврач Анатолий Волощук, решетки в отделении установлены только на окнах помещений, в которых хранятся препараты.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования родным погибших и поручил премьеру Владимиру Гройсману создать правительственную комиссию по расследованию случившегося.

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Фото: Думская

Стоит отметить, это уже второй пожар в медицинском учреждении за последние два месяца. Прошлый раз оно горело 16 апреля. Тогда возгорание произошло в комнате дневного стационара, оттуда огонь поднялся на крышу. Выгорела крыша над этой комнатой и крыша над столовой. Жертв и пострадавших тогда не было.

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