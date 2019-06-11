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Снайперу "Омеги", подозреваемому в убийстве Александра Храпаченко, суд сменил домашний арест на ночной

5 июня Дмитрию Хмилю смягчили меру пресечения.

Снайперу "Омеги", подозреваемому в убийстве Александра Храпаченко, суд сменил домашний арест на ночной
Фото: Ukranews

Печерский районный суд Киева 10 июня смягчил меру пресечения снайперу "Омеги" Дмитрию Хмилю, который подозревается в убийстве героя Небесной Сотни, театрального режиссера Александра Храпаченко. Вместо содержания под домашним арестом Хмилю назначен ночной арест, сообщает Insider.

 "Судья Смык рассматривала ходатайство о продлении меры пресечения и изменила режим - с круглосуточного на ночной домашний арест. Ходатайство подавала прокуратура о продлении меры. Браслет в течение 5 дней еще не обеспечило управление полиции. Мотивирует тем, что у них нет в наличии браслетов", - рассказал изданию прокурор Игорь Земсков.

Мера пресечения действует до 9 августа. Кроме того, сам Хмель в ходе заседания сообщил, что ему необходимо работать, поскольку у него жена без работы. Он заявил, что у него на иждивении малолетний ребенок.

Как сообщалось, 5 июня Апелляционный суд изменил меру пресечения для Хмиля на домашний арест.

Напомним, Хмиля задержали в конце октября 2018 года. Его подозревают в убийстве активиста, театрального режиссера Александра Храпаченка на ул. Институтской 20 февраля 2014. По версии следствия, Хмиль выстрелил из своей снайперской винтовки в безоружного митингующего за баррикадой и убил его.

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