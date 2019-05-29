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В Косово арестованы 28 человек, 19 из них - полицейские

Большинство задержанных - сербы.

В Косово арестованы 28 человек, 19 из них - полицейские
Фото: EPA/UPG

В результате рейда в Косово-Метохии (Сербия) спецназ задержал и арестовал 28 человек, среди которых 19 полицейских и 9 гражданских лиц. Об этом сообщило сербское информационное агентство Tanjug.

Среди задержанных полицейских 11 человек - сербы, 7 - этнические албанцы, и один - боснийец; все гражданские - сербы.

"Я никогда не говорил, что Сербия будет вмешиваться в военном отношении в случае серьезных конфликтов на севере Косово, но она защитит свой народ", - заявил президент страны Александр Вучич во вторник после специальной сессии парламента по Косово-Метохии.

Отвечая на вопрос репортера о дальнейшем реагировании, Вучич сказал, что не намерен вести войну и примет меры для сохранения мира, но и не допустит погромов.

Напомним, 28 мая Сербия привела свою армию в полную боевую готовность после того, как косовский спецназ начал крупную операцию в районах северного Косово, населенных сербами. Представитель сербского правительства Марко Дьюрич обвинил косовскую полицию в попытке выгнать этнических сербов из Косово и поставить под угрозу мир в регионе.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Его независимость признало более 110 государств, в том числе США и большинство государств ЕС. Украина не признает независимость Косово.

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