В России госучреждениям запретили закупать импортное вино

Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление, запрещающее государственным и муниципальным учреждениям закупать импортные вина с 1 июля.

Документ опубликован на сайте правительства РФ.

Под запрет, в частности, попали виноградные, игристые, ликерные и фруктовые вина.

Отмечается, что такие меры приняты "для поддержки отечественного виноградарства и виноделия" и касается только госзакупок, оно не распространяется на импортные вина, которые продаются в магазинах.

Напомним, в 2015 году в РФ изъяли из оборота несколько крупных партий американских вин производителей Geyser Peak Winery, Crane Lake Cellars и Dellicato Family Vinayards. Роспотребнадзор утверждал, что вино из США может вызвать рак или бесплодие.

В 2014 году Роспотребнадор обнаружил фталаты в американском бурбоне Kentucky Gentleman.