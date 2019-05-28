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​В Японии мужчина напал с ножом на школьников, ожидавших автобус

Полиция подтвердила гибель одной девочки.

​В Японии мужчина напал с ножом на школьников, ожидавших автобус
Фото: Piter.tv

В японском городе Кавасаки вооруженный ножами мужчина напал на группу школьников, ожидавших автобус. В результате были ранены 16 человек. Также полиция подтвердила гибель одной девочки.

Об этом сообщает Би-би-си.

Нападавший также нанес себе удар ножом в горло и скончался, уже находясь под арестом. Мотивы его нападения неизвестны.

Представитель пожарной службы Кавасаки уточнили, что сигнал о нападении на школьников поступил в 7:44 утра по местному времени.

Отметим, что уровень преступности в Японии - один из самых низких в мире, но за последнее время выросло число нападений с применением холодного оружия. Так, в 2016 году в центре для людей с психическими заболеваниями бывший работник ударил ножом 19 человек. При этом он заявил, что хотел, чтобы люди с ограниченными возможностями исчезли.

В 2008 году мужчина въехал на фургоне в оживленный район в Токио, после чего начал наносить удары ножом проходим. Тогда погибли семь человек.

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