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Между Европой и Японией впервые запустили поезд

Общее время доставки составляет от 19 суток вместо 45 дней морем через Суэцкий канал.

Между Европой и Японией впервые запустили поезд
Фото: ЦТС

Новый сервис по Транссибирской железнодорожной магистрали под названием Trans-Siberian Landbridge, который соединит Йокогаму в Японии с Вроцлавом в Польше, запустили 23 мая.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на railfreight.

Впервые этот железнодорожный маршрут используется для связи Японии и Европы.

Общее время доставки составляет от 19 суток, в то время как при перевозке морем через Суэцкий канал - около 45 дней. Прибытие тестового контейнера с продукцией химической промышленности, отправленного из японского порта Иокогама в польский город Вроцлав, ожидается в середине июня.

FESCO обеспечивает морскую доставку, обработку в порту и предоставление контейнерного парка.

Ожидается, что сервисом Trans-Siberian Landbridge в страны Европы будут доставляться комплектующие для автомобилей, товары народного потребления.

Сегодня весь грузопоток между Японией и Европой идет через Суэцкий канал.

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