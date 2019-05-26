Ночью 26 мая в Малопольском воеводстве Польши посреди автострады сгорел дотла двухэтажный пассажирский автобус на украинских номерах.
Об этом говорится в фейсбуке пожарной службы местной гмины.
Издание tvn24.pl пишет, что автобус выполнял маршрут из Киева в Прагу. В нем ехали 70 человек, они не пострадали.
Пожар начался в двигательном отсеке автобуса и быстро распространился по всему салону.
Напомним, в декабре возле Ковеля сгорел двухэтажный автобус Neoplan, выполнявший рейс из столицы Украины в Варшаву.