Ночью 26 мая в Малопольском воеводстве Польши посреди автострады сгорел дотла двухэтажный пассажирский автобус на украинских номерах.

Об этом говорится в фейсбуке пожарной службы местной гмины.

Издание tvn24.pl пишет, что автобус выполнял маршрут из Киева в Прагу. В нем ехали 70 человек, они не пострадали.

Фото: facebook.com/OSPBalice

Фото: facebook.com/OSPBalice

Фото: facebook.com/OSPBalice

Пожар начался в двигательном отсеке автобуса и быстро распространился по всему салону.

Напомним, в декабре возле Ковеля сгорел двухэтажный автобус Neoplan, выполнявший рейс из столицы Украины в Варшаву.