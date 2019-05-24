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ГлавнаяМир

​В центре французского Лиона произошел взрыв, есть раненые

Сообщается, что восемь человек получили легкие ранения.

​В центре французского Лиона произошел взрыв, есть раненые
Фото: leprogres.fr

Во Франции в центре городе Лион вечером в пятницу прогремел взрыв. По сообщению региональных властей, восемь человек получили легкие ранения.

Об этом сообщаетLe Progres.

По данным издания, вероятно, взорвалась бомба в посылке, начиненная гвоздями, винтами и болтами.

Место происшествия оцепили полицейские.

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