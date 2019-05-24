Во Франции в центре городе Лион вечером в пятницу прогремел взрыв. По сообщению региональных властей, восемь человек получили легкие ранения.
Об этом сообщаетLe Progres.
По данным издания, вероятно, взорвалась бомба в посылке, начиненная гвоздями, винтами и болтами.
Место происшествия оцепили полицейские.
Explosion à #Lyon angle rue Victor Hugo et rue Sala. Périmètre de sécurité mis en place. Pour votre sécurité éviter le secteur. pic.twitter.com/g9bAgH2oaf— Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) 24 мая 2019 г.