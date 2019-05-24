Сообщается, что восемь человек получили легкие ранения.

Во Франции в центре городе Лион вечером в пятницу прогремел взрыв. По сообщению региональных властей, восемь человек получили легкие ранения.

Об этом сообщаетLe Progres.

По данным издания, вероятно, взорвалась бомба в посылке, начиненная гвоздями, винтами и болтами.

Место происшествия оцепили полицейские.