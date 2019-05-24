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Вайнштейн заключил сделку на $44 млн за урегулирование исков против него

Предлагаемая сумма - менее половины того, что первоначально обсуждалось как фонд его жертв.

Вайнштейн заключил сделку на $44 млн за урегулирование исков против него

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн, с которым был сексуальный скандал в связи с обвинением его в домогательствах, заключил предварительную внесудебную сделку на $44 млн. Об этом сообщает The New York Times.

Суть сделки в урегулировании судебных исков, которые подали на него женщины, обвиняя в сексуальном насилии и домогательствах.

Успешное окончание переговоров по внесудебному соглашению может повлиять на снятие с него обвинений.

Вайнштейну предъявлены уголовные обвинения в сексуальном насилии двух женщин. Однако еще более 80 человек обвинили его в разных проступках. Многие из этих жалоб связаны именно с сексуальными домогательствами. Однако по закону, это является гражданским, а не уголовным преступлением.

Отмечается, что предлагаемая сумма в $44 млн. - менее половины того, что первоначально обсуждалось как фонд жертв в рамках прошлогодних переговоров между группой инвесторов, которая была заинтересована в покупке активов компании Weinstein.

Однако вышеупомянутая сделка так и не состоялась. Издание отмечает, что она «распалась в последнюю минуту» и включала фонд его жертв на сумму около 90 миллионов долларов.

Напомним, в конце мая 2018 года Вайнштейну официально были предъявлены обвинения в изнасиловании и совершении незаконного сексуального акта. Решение было вынесено так называемым большим жюри - коллегией присяжных заседателей, которая определяет обоснованность и целесообразность вынесения официальных обвинений.

25 мая Вайнштейн явился в департамент полиции Нью-Йорка и сдался властям. Позднее ему предъявили обвинения в двух изнасилованиях. На следующий день Вайнштейна отпустили под залог в $1 млн. Суд обязал кинопродюсера носить электронный браслет слежения, также ему запретили покидать пределы штатов Нью-Йорк и Коннектикут.

2 июля того же года суд предъявил Вайнштейну три новых обвинения. Следствие подозревает Вайнштейна в совершении "противозаконного полового акта" и участии еще в двух эпизодах сексуального характера, противоречащих законодательству. Как уточняет агентство AP, продюсер, в частности, мог "заниматься насильственным принуждением к оральному сексу" в июле 2006 года.

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