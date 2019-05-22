Курц назначил новых министров после скандала из-за видео с "богатой россиянкой"

Канцлер Австрии Себастьян Курц в среду назначил новых глав министерств обороны, внутренних дел, транспорта и труда, а также выбрал нового вице-канцлера, передает Интерфакс-Украина.

"Цель президента, и моя, конечно же, заключается в том, чтобы сделать все возможное на данном этапе для обеспечения стабильности в Австрии", - заявил он журналистам перед первым заседанием временного кабинета министров.

Так, новым вице-канцлером Австрии стал министр финансов Хартвиг Лёгер. МВД возглавил бывший судья Верховного суда Австрии Экарт Ратц, министерство транспорта - бывший директор управления воздушного движения Валери Хакль, министерство обороны - генерал-майор Йохан Люиф, ранее занимавший должность замначальника генштаба, а министерство труда и социальных дел - Вальтер Плотнер, который ранее занимал высокие должности в этом ведомстве.

Президент Австрии Александр Ван дер Беллен привел к присяге новых членов правительства.

Ранее Курц выступил с инициативой проведения досрочных парламентских выборов. Как ожидается, они могут пройти в сентябре 2019 года, точная дата пока не назначена.

Скандал с видеозаписью с участием бывшего вице-канцлера и лидера правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиана Штрахе спровоцировал в Австрии правительственный кризис, Штрахе покинул обе должности. Партия Штрахе образует правящую коалицию с Австрийской народной партией Себастьяна Курца.

На видео Штрахе перед парламентскими выборами в 2017 году ведет переговоры с якобы богатой россиянкой, женщина предлагает политику деньги и поддержку на выборах взамен на ответные услуги.