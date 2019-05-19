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Досрочные парламентские выборы в Австрии проведут в сентябре

Коалиция распалась из-за видео с "богатой россиянкой".

Досрочные парламентские выборы в Австрии проведут в сентябре
Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц (справа)
Фото: EPA/UPG

В Австрии в сентябре пройдут досрочные парламентские выборы, вызванные распадом правительственной коалиции из-за скандала с "богатой россиянкой" и отставки вице-канцлера и главы ультраправой Партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе. Об этом сообщает "Европравда" со ссылкой на Kronen Zeitung.

“Президент Австрии Александр Ван дер Беллен и канцлер Себастьян Курц сегодня провели переговоры относительно дальнейших действий и огласили, что выборы состоятся в сентябре”, - говорится в сообщении.

Ван дер Беллен сказал, что поддерживает выборы в сентябре, "если возможно, в начале сентября". Но до тех пор Австрия должна оставаться способной действовать и быть надежным партнером в ЕС. Точную дату выборов назовут позже.

Курц заявил, что в ближайшие несколько недель он проведет многочисленные переговоры с руководителями партий, в том числе с новым главой Партии свободы Норбертом Хофером.

"Должна быть максимальная стабильность. Новые выборы были не желанием, а необходимостью", - сказал он.

Напомним, канцлер Австрии Себастьян Курц в субботу, 18 мая, объявил о роспуске правительственной коалиции. Это стало следствием скандала вокруг видеозаписи, на которой его заместитель, глава ультраправой Партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе ведет переговоры с неизвестной россиянкой - возможно, подставной - и предлагает ей правительственные контракты в обмен на политическую поддержку.

Штрахе подал в отставку после того, как эта запись попала в СМИ. Штрахе на записи, вероятнее всего, сильно пьян. Он заявил, что не нарушал никаких законов, но запись зафиксировала "неловкое пьяное дело". Его встречу проверит прокуратура страны. 

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