Крупные пожертвования от меценатов на восстановление Нотр-Дама еще не поступили

Парижская архиепархия обнародовала отчет о полученных пожертвованиях на восстановление собора Нотр-Дам после пожара. Из него следует, что большая часть обещанной помощи, в том числе от известных меценатов, пока не поступила, пишет Vatican News.

"В тексте сообщения говорится, что в настоящее время собрано 13,5 миллионов евро. Всего деньги в фонд восстановления собора передали 43 тысячи человек, среди них как французы, так и иностранцы. Семь тысяч благотворителей – граждане США. От основных благотворителей пока поступило 4 миллиона", - пишет издание.

В сообщении архиепископа отмечается, что готовность пожертвовать 300 миллионов евро выразили Франсуа-Анри Пино, Бернар Арно и его семья, а также группа LVMH («Луи Вюиттон»). СМИ всего мира сообщили об этих пожертвованиях как о состоявшихся уже 16 апреля, на следующий день после пожара, но на счета архиепархии они пока не поступали.

Помимо реставрации, программа работ предусматривает восстановление алтаря и литургической утвари, неотложную помощь для Высшей школы священной музыки, новый вход для посетителей сокровищницы собора, ремонт поврежденных экранов для телевизионной трансляции и оборудования телеканала КТО, говорится в сообщении.

Архиепископ Парижа также сообщил, что при первой возможности он совершит Святую Мессу в соборе. По соображениям безопасности верные не смогут принять участие в богослужении, однако телеканал КТО будет транслировать его в прямом эфире.

Напомним, 15 апреля в результате пожара у собора Парижской Богоматери обрушились шпиль и часть кровли. После этого французские власти объявили о сборе средств для восстановления собора. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал реконструировать Нотр-Дам за пять лет. Средства на реконструкцию собора предложили несколько французских миллиардеров, в первые сутки было задекларировано более 600 млн евро на восстановление храма.