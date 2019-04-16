В здании собора обрушились шпиль и кровля.

Фото: EPA/UPG

Семья французских миллиардеров Пино выделила 100 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара здания собора Нотр-Дам де Пари.

Об этом сообщает Le Figaro.

"Мой отец Франсуа Пино и я решили выделить из фондов компании Artemis 100 млн евро на реконструкцию собора Парижской Богоматери, в котором в понедельник вспыхнул пожар", - заявил Франсуа-Анри Пино.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что пострадавший от пожара собор Богоматери в Париже будет восстановлен. Он также подчеркнул, что удалось избежать наихудшего сценария и пожарные спасли фасад собора и его башни.

Фото: EPA/UPG

Кроме того, как сообщила местным СМИ мэр Парижа Анна Идальго, пожарные сумели эвакуировать ценные предметы культуры и произведения искусства. "Нам удалось спасти предметы культа и произведения искусства", - сказала она.

Семья Пино владеет компаниями Artemis и Kering, которым принадлежит аукционной дом Christie's, а также бренды модной одежды, включая Gucci и Yves Saint Laurent.

Обновление. Французский бизнесмен, президент группы компаний LVMH Бернар Арно также пообещал выделить 200 млн евро на восстановление пострадавшего от пожара Собора Парижской Богоматери, передает BFM TV.

"Группа компаний LVMH и семья Арно объявили о намерении пожертвовать 200 млн евро, чтобы помочь в восстановлении собора Нотр-Дам", - говорится в сообщении.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Вечером 15 апреля в столице Франции загорелся Собор Нотр-Дам. Пострадавших не было. По состоянию на утро 16 апреля пожар почти полностью потушили. Однако, в здании обрушились шпиль и кровля.

Министр культуры Евгений Нищук заявил, что Украина готова направить своих лучших реставраторов для работ по восстановлению собора.