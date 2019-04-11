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Конкурс на нового арендатора кинотеатра "Киев" приостановлен

В Киевсовете зарегистрировали проект решения по проведению конкурса через "Прозорро".

Конкурс на нового арендатора кинотеатра "Киев" приостановлен
Фото: facebook/Культурний центр "Кінотеатр "Київ"

Конкурс между потенциальными новыми арендаторами здания кинотеатра "Киев" в столице приостановлен. 

Как сообщается в газете "Крещатик", 8 апреля в Киевсовете зарегистрировали проект решения № 08/231-1393/ПР от 5.04.2019 "Об обеспечении проведения прозрачного конкурса на право аренды кинотеатра "Киев" и сохранения показов фестивального, арт-хаусного, авторского и независимого кино". 

Пока этот проект решения рассматривается депутатами, процедура проведения конкурса приостанавливается. 

Поданный проект решения предлагает отменить решение Департамента коммунальной собственности от 30 января 2019 года о включении кинотеатра "Киев" в перечень имущества, которое может быть передано в аренду. Также предлагается возобновить поиск потенциальных арендаторов кинотеатра и провести конкурс в торговой системе "Прозорро. Продажи" "с учетом конкурсных условий, установленных решениями постоянной комиссии Киевсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики от 1 февраля и 14 февраля 2019 года".

В объяснительной записке к проекту решения говорится, что его подали на рассмотрение ради "недопущения нанесения вреда культурному потенциалу города и устранение многочисленных нарушений законодательства, которые допустил Департамент коммунальной собственности в своих решениях относительно кинотеатра "Киев".

Напомним, конкурс на кинотеатр "Киев" должен был пройти 15 апреля. В марте было известно, что на здание претендует пять потенциальных арендаторов: ОО "Фонд «Молодость", ЗАО "Мультиплекс-Холдинг", ООО "Планета Кино", ООО "Сантини Фюжн" и ООО "Синема-Центр". Участники конкурса должны были подать соответствующий набор документов и подтвердить оплату авансовой суммы, составляющей стартову арендную оплаты за 4 месяца - 2 277 012 грн.

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