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Каннский кинофестиваль откроется новым фильмом Джима Джармуша

В "Мертвые не умирают" сыграли Билл Мюррей, Адам Драйвер и Тильда Суинтон.

Каннский кинофестиваль откроется новым фильмом Джима Джармуша
Фото: IndieWire

72-й Каннский кинофестиваль объявил фильм открытия 2019 года.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, им стала комедия Джима Джармуша про зомби "Мертвые не умирают".

Фильм также примет участие в основном конкурсе Канн и поборется за "Золотую пальмовую ветвь".

Церемония открытия состоится 14 мая в Гран Театр Люмьер. По сюжету, трое полицейских расследуют таинственные нападения на жителей маленького города Центрвилля, которые, как выясняется, совершают восставшие из могил зомби. В главных ролях сыграли Билл Мюррей, Адам Драйвер, Хлои Севиньи, Тильда Суинтон, а также Стив Бушеми, Том Уэйтс, Игги Поп и другие.

 

Джим Джармуш неоднократно представлял свои фильмы в Каннах: в 1993 году он получил "Золотую пальмовую ветвь" короткометражного конкурса за "Кофе и сигареты: где-то в Калифорнии" и гран-при в 2005-м за "Сломанные цветы". 

В 2016-м году Джармуш показал в Каннах два фильма: "Патерсон" в основном конкурсе и "Gimme Danger", документальный фильм про Игги Попа, в секции "Полуночные сеансы". 

В июне "Мертвые не умирают" выйдет в прокат в Штатах. Дата украинской премьеры фильма пока неизвестна. 

Главой жюри основного конкурса в этом году стал Алехандро Гонсалес Иньярриту. Программу Каннского кинофестиваля объявят 18 апреля.

 

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