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Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Остальные члены международного жюри будут объявлены ближе к старту фестиваля.

Режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Алехандро Гонсалес Иньярриту
Фото: EPA/UPG

72-й Каннский кинофестиваль объявил председателя жюри, вручающего награды в основном конкурсе, – в том числе "Золотую пальмовую ветвь".

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, главой жюри в 2019 году станет режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

"Канны – важный для меня фестиваль, с самого начала моей карьеры, – рассказывает режиссе. – Я рад вернуться в этом году и имею честь возглавить жюри. Кино бежит по венам планеты и этот фестиваль – его сердце. У жюри будет привиления увидеть новые чудесные работы колег со всего мира. Это огромная ответственность и радость, которую мы примем со страстью и преданностью".

Впервые кресло председателя каннского жюри займет режиссер из Мексики. 

Дебютный фильм Иньярриту "Сука-любовь" победил в "Неделе критики" Каннского кинофестиваля в 2000 году. В 2006 году он получил приз за режиссуру фильма "Вавилон", который участвовал в основном конкурсе Каннского кинофестиваля. 

В 2015 и 2016 Иньярриту получил "Оскары" за режиссуру – "Бердмана" и "Выжившего". В 2017 году на Каннском кинофестивале представили инсталляцию Иньярриту "Плоть и песок", за которую он получил почетного "Оскара".

В прошлом году жюри Каннского кинофестиваля возглавляла Кейт Бланшетт – "Золотую пальмовую ветвь" получила картина "Магазинные воришки" Хирокадзу Кореэды.

72-й Каннский кинофестиваль пройдет с 14 по 25 мая 2019 года. Программу фестиваля объявят в середине апреля.

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