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Кинофестиваль Docudays UA объявил участников конкурсных программ

В украинском конкурсе – пять полнометражных фильмов.

Кинофестиваль Docudays UA объявил участников конкурсных программ
Кадр из фильма "Зимний сад"
Фото: Docudays UA

Фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил участников двух конкурсных программ – Docu/Мир, Docu/Коротко и Docu/Украина.

Как сообщается на сайте фестиваля, в украинском конкурсе участвует пять полнометражных фильмов: 

- "История зимнего сада" Семена Мозгового;

- "Божественные" Романа Бордуна;

- "Братья по оружию" Сергея Лысенко;

- "Заповедник Аскания" Андрея Литвиненко;

- "Портрет на фоне гор" Максима Руденко.

Участники короткометражной программы:

  • "факт(-ура) змін", реж. Марина Никольчева (Украина);
  • "Над Стиксом", реж. монтажа Мария Стоянова (Украина);
  • "Биотоп", реж. Пауль Шольтен (Германия);
  • "па", реж. Пин фон Хринсвен (Бельгия, Нидерланды);
  • "Как куклы, я поднимусь", реж. Нора Филип (Франция);
  • "Резонансы", реж. Николас Хури (Ливан);
  • "Так, как есть", реж. Арсен Оремович (Хорватия);
  • "Вывихнутое время", реж. Виктор Арройо (Канада);
  • "Моргание", реж. Яков Лабрович (Хорватия);
  • "Между", реж. Самир Карахода (Косово);
  • "Замок", реж. Тадеуш Кабич (Польша);
  • "Чемпионка", реж. Мате Барта (Венгрия);
  • "Хамама та Калуна", реж. Андреас Ануук Муггли (Швейцария, Германия, Италия);
  • Народження дружби, реж. Ацуші Куваяма (Португалія).

Фестиваль пройдет с 22 по 30 марта. 

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