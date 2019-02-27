Кинофестиваль Docudays UA объявил участников конкурсных программ

Фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил участников двух конкурсных программ – Docu/Мир, Docu/Коротко и Docu/Украина.
Как сообщается на сайте фестиваля, в украинском конкурсе участвует пять полнометражных фильмов:
- "История зимнего сада" Семена Мозгового;
- "Божественные" Романа Бордуна;
- "Братья по оружию" Сергея Лысенко;
- "Заповедник Аскания" Андрея Литвиненко;
- "Портрет на фоне гор" Максима Руденко.
Участники короткометражной программы:
- "факт(-ура) змін", реж. Марина Никольчева (Украина);
- "Над Стиксом", реж. монтажа Мария Стоянова (Украина);
- "Биотоп", реж. Пауль Шольтен (Германия);
- "па", реж. Пин фон Хринсвен (Бельгия, Нидерланды);
- "Как куклы, я поднимусь", реж. Нора Филип (Франция);
- "Резонансы", реж. Николас Хури (Ливан);
- "Так, как есть", реж. Арсен Оремович (Хорватия);
- "Вывихнутое время", реж. Виктор Арройо (Канада);
- "Моргание", реж. Яков Лабрович (Хорватия);
- "Между", реж. Самир Карахода (Косово);
- "Замок", реж. Тадеуш Кабич (Польша);
- "Чемпионка", реж. Мате Барта (Венгрия);
- "Хамама та Калуна", реж. Андреас Ануук Муггли (Швейцария, Германия, Италия);
- Народження дружби, реж. Ацуші Куваяма (Португалія).
Фестиваль пройдет с 22 по 30 марта.