Кинофестиваль Docudays UA объявил участников конкурсных программ

В украинском конкурсе – пять полнометражных фильмов.

Фестиваль документального кино о правах человека Docudays UA объявил участников двух конкурсных программ – Docu/Мир, Docu/Коротко и Docu/Украина.

Как сообщается на сайте фестиваля, в украинском конкурсе участвует пять полнометражных фильмов:

- "История зимнего сада" Семена Мозгового;

- "Божественные" Романа Бордуна;

- "Братья по оружию" Сергея Лысенко;

- "Заповедник Аскания" Андрея Литвиненко;

- "Портрет на фоне гор" Максима Руденко.

Участники короткометражной программы:

"факт(-ура) змін", реж. Марина Никольчева (Украина);

"Над Стиксом", реж. монтажа Мария Стоянова (Украина);

"Биотоп", реж. Пауль Шольтен (Германия);

"па", реж. Пин фон Хринсвен (Бельгия, Нидерланды);

"Как куклы, я поднимусь", реж. Нора Филип (Франция);

"Резонансы", реж. Николас Хури (Ливан);

"Так, как есть", реж. Арсен Оремович (Хорватия);

"Вывихнутое время", реж. Виктор Арройо (Канада);

"Моргание", реж. Яков Лабрович (Хорватия);

"Между", реж. Самир Карахода (Косово);

"Замок", реж. Тадеуш Кабич (Польша);

"Чемпионка", реж. Мате Барта (Венгрия);

"Хамама та Калуна", реж. Андреас Ануук Муггли (Швейцария, Германия, Италия);

Народження дружби, реж. Ацуші Куваяма (Португалія).

Фестиваль пройдет с 22 по 30 марта.