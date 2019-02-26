Европейский вещательный союз прокомментировал скандал вокруг украинского нацотбора

Ответственность за выбор представляющего страну участника международного песенного конкурса "Евровидение" лежит непосредственно на национальной телекомпании.

Об этом заявил Европейский вещательный союз, комментируя скандал вокруг украинского национального отбора, в котором победила певица Maruv.

"Каждый участвующий вещатель несет ответственность за выбор своего участника для "Евровидения" в соответствии с правилами, установленными Европейским вещательным союзом. В настоящее время вещатель ведет переговоры, чтобы объявить представителя для конкурса этого года, и как только они будут подтверждены, то будут объявлены на официальных каналах Евровидения", - говорится в заявлении на сайте EBU.

Отмечается, что UA:Суспильне 26 февраля начнет переговоры с другим кандидатом, который будет представлять Украину на конкурсе песни "Евровидение-2019".

Ранее сообщалось, что НОТУ и MARUV не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019".

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".