НОТУ решит, поедет ли Maruv на Евровидение, в ближайшие 48 часов

Maruv во время выступления на нацотборе на Евровидение

Общественное вещание, которое выбирает представителя Украины на Евровидении, примет решение относительно того, поедет ли на конкурс в этом году певица Maruv.

Об этом сообщает Громадське.

Решение о том, кто же представит Украину на Евровидении, НОТУ примет в ближайшие 48 часов. А у самой Maruv есть 24 часа на то, чтобы дать ответы на вопросы относительно договора с компанией.

Певица выступает с концертами в России. При этом на вопрос от жюри нацотбора про Крым, она ответила, что Крым – это Украина.

"Мы должны утвердить победителя, который поедет от Украины, – комментирует ситуацию с Евровидением Александра Кольцова, член правления НОТУ. – Мы, как общественное вещание, прислушиваемся к обществу. В обществе есть разные мнения насчет того, может ли исполнитель, который ведет концертную деятельность в России, представлять Украину. В нашем договоре есть пункт, который нам нужно обсудить с Maruv".

При этом пока неясно, кто представит Украину в случае, если НОТУ не утвердит победителем Maruv.

"Мы хотели бы услышать от Maruv ответы, и, конечно, хотелось бы, чтобы в украинском обществе состоялась дискуссия: должен ли артист, который представляет Украину на Евровидении, ездить с концертами в Россию".На вопрос о том, есть ли требование от Maruv объявить о прекращении концертов в России, Кольцова ответила: "У нас есть пункт в договоре, предусматривающий определенные решения – они должны его принять".

Певица Maruv (Анна Корсун) победила в нацотборе Евровидения-2019 с песней "Siren Song". Жюри присудило ей 5 баллов, а в результате голосования зрителей она набрала 6. В голосовании приняло участие 160 тыс человек.