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Певица Maruv готова отказаться от гастролей в России ради участия в Евровидении

Победительница нацотбора на песенный конкурс заявила о давлении.

Певица Maruv готова отказаться от гастролей в России ради участия в Евровидении
Maruv готова отказаться от гастролей в России
Фото: Facebook / Maruv

Победительница национального отбора на Евровидение-2019 певица Maruv готова отказаться от запланированных гастролей в России для участия в конкурсе.

Об этом она написала на своей официальной странице в Фейсбуке.

"Последние 24 часа были самыми эмоциональными в моей жизни. Я одержала честную победу в Национальном отборе на "Евровидение-2019", получив максимальную поддержку от телезрителей и высокий бал от членов жюри. Но теперь нашу с вами победу хотят отнять. Я - украинка, люблю свою страну и горжусь тем, что буду представлять Украину в Тель-Авиве на международном конкурсе "Евровидение - 2019" несмотря на то, что за сутки я получила предложения от трех разных стран представлять их. Но мой ответ категоричен - я выступаю от Украины и никак иначе!", - написала Мaruv.

Она напомнила о договоре между участником Евровидения от Украины и НТКУ, в котором есть пункт о запрете гастролей в РФ.

"Я готова отказаться от выступлений в России. В прямом эфире ответила на все вопросы, которые интересовали жюри. Я не посещала Крым с 2014 года. Не нарушала ни единого Закона Украины. А также готова взять на себя все расходы по участию в Международном конкурсе", - подчеркнула певица.

Также она привела несколько пунктов договора.

"1. Мне запрещена любая импровизация на сцене без утверждения НТКУ. 2. Незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music (об этих правах было известно до начала конкурса). 3. Четко выполнять любые требования и указания НТКУ. 4. Запрет на общение с журналистами без согласования с НТКУ... И еще много чего абсурдного. В случае нарушения одного из пунктов - штраф 2 миллиона гривен и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму", - написала певица.

Она также заявила, что "чувствует давление" и видит "явные попытки" заставить ее отказаться от участия в конкурсе.

Напомним, победительницей национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2019 в этом году стала певица Maruv (Анна Корсун). Второе место занял коллектив Freedom Jazz, третье - Kazka.

Также в финале нацотбора принимали участие Yuko, Brunettes Shoot Blondes и дуэт Anna Maria.

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