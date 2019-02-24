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В Голливуде прошла церемония награждения Independent Spirit Awards

Триумфатором стал фильм Барри Дженкинса "Если бы улица Бил могла говорить".

В Голливуде прошла церемония награждения Independent Spirit Awards

Вечером 23 февраля, традиционно в день перед "Оскарами", в Голливуде прошла церемония награждения в сфере независимого кино.

Как сообщает IndieWire, главные призы Independent Spirit Awards забрал Барри Джекинс за свой фильм "Если бы улица Бил могла говорить".

"Улица Бил" отмечена как лучший независимый фильм года, Барри Дженкинс – как лучший режиссер, а одна из исполнительниц женских ролей – Реджина Кинг – получила статуэтку за лучшую женсую роль второго плана.

Лучшим дебютом стал фильм "Извините за беспокойство" Бутса Райли.

Лучшей актрисой – Гленн Клоуз за роль в "Жене".

Лучшим актером – Итан Хоук за роль в "Первой реформированной".

Лучшая мужская роль второго плана – Ричард И. Грант за "Вы сможете мне простить?"

Лучший документальный фильм – "Будешь моим соседом?".

Лучший сценарий – "Вы сможете меня простить?"

Премия имени Роберта Олтмана – "Суспирия" Луки Гуаданино.

Лучший дебютный сценарий – "Восьмой класс".

Лучший монтаж – "Тебя никогда здесь не было"

Премия Бонни – Дебра Граник.

Лучший международный фильм – "Рома" Альфонсо Куарона.

Лучшая операторская работа – "Суспирия".

Напомним, в ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе состоится 91-я церемония вручения "Оскаров".

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