Финалистки Национального отбора на Евровидение-2019 Анна и Мария Опанасюк (дуэт ANNA MARIA) не смогли четко ответить на вопрос, "чей Крым?".

В эфире программы "PRIME:Скрипiн" на телеканале ATR сестры отказались напрямую отвечать на вопрос , отметив, что "Крым - это наша родина".

"На самом деле Крым остался Крымом. То же самое море, те же горы, тот же воздух. Мне кажется, Украина потеряла Крым... Когда едем в Крым, то проезжаем два кордона. Этим все сказано", - сказала одна из сестер.

Певицы также отказались ответить на вопрос, произошла ли оккупация полуострова Россией.

"На этот вопрос мы просто не будем отвечать, поскольку мы не являемся политиками, мы не являемся членами секретариата президента, чтобы отвечать Вам на такие сложные политические вопросы", - сказали певицы.

Они также не стали отвечать на вопрос о том, нужна ли крымско-татарская автономия.

"Мы выросли в Симферополе и видели, как там много разных народов. Вы думаете, если не провозгласят крымско-татарскую автономию, то это перестанет быть родиной татар?" - спросили сестры.

Анна и Мария Опанасюк родились 1988 года в Симферополе в семье юристов, которые впоследствии заняли высокие должности в крымской власти. Мать близнецов Лариса Опанасюк за 20 лет сделала карьеру от начальника Главного юридического управления Совета министров Крыма к вице-премьеру, работая при различных режимах. Сейчас она занимает должность вице-премьера в подконтрольном РФ правительстве Сергея Аксенова Она имеет награду "За возвращение Крыма" от оккупантов.

Отец девушек Александр Опанасюк - известный в Крыму судья. Он много лет возглавлял Центральный районный суд Симферополя, а в 2012 году был пожизненно назначен судьей Апелляционного суда Крыма. В 2014 году он перешел на службу России и был назначен судьей Верховного суда Крыма. Сейчас Александр на пенсии.

"У нас родители давно живут в Крыму. Очень давно. Они любят свою родину, они любят Крым. Они уже давно на этих должностях. Они не хотят оттуда уезжать. Они работают на благо людей, живущих в Крыму", - рассказали сестры Опанасюк в эфире программы.

Напомним, Евровидение-2019 пройдет в Тель-Авиве.