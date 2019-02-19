Умер известный модельер Карл Лагерфельд

На 86-м году жизни умер немецкий модельер, креативный директор французского модного дома Chanel Карл Лагерфельд.

Об этом сообщает Mirror со ссылкой на французское издание Closer.

Ранее сообщалось, что Лагерфельд несколько недель чувствовал себя плохо. В понедельник вечером его госпитализировали.

Причина смерти пока не называется.

Карл Лагерфельд - немецкий модельер и фотограф. Он родился в 1933 году в Гамбурге. Работал в модных домах Fendi, Chloe, Krizia. Компанию, названную своим именем, он основал в 1974 году. В 1983 году Лагерфельд стал художественным директором дома Chanel, где поначалу работал над созданием коллекций прет-а-порте, а затем основал линейки KL и KL by Karl Lagerfeld.