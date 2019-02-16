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"Золотого медведя" Берлинале получил французско-израильский фильм "Синонимы"

Польско-украинский "Гарет Джонс" остался без наград.

"Золотого медведя" Берлинале получил французско-израильский фильм "Синонимы"
Надав Лапид
Фото: EPA/UPG

69-й Берлинский кинофестиваль объявил победителей в основном конкурсе.

Как сообщает пресс-служба кинофестиваля, главную награду, "Золотого медведя" Берлинале получил фильм "Синонимы" Надава Лапида (Франция, Израиль, Германия).

Грап-при жюри получил Франсуа Озон за фильм "Милостью Божьей".

Приз Альфреда Бауэра, который вручается фильму, "открывающему новые перспективы", ушел "Бунтарке" Норы Финшельдт.

"Серебряного медведя" за лучшую режиссеру получила Ангела Шанелек за фильм "Я был дома, но...". 

Награды за лучшие женскую и мужскую роли получили актеры из фильма "Прощай, сын мой" – Юн Мэй и Ван Цзинчунь.

Приз за лучший сценарий ушел фильму "Пираньи" Клаудио Дживанесси.

Приз за художественные достижения вручили оператору фильма "Пора уводить коней" – Расмусу Видебеку.

Напомним, главой жюри в этом году была актриса Жюльетт Бинош.

Паралелльные жюри тоже раздали свои призы: жюри ФИПРЕССИ в основном конкурсе отметило фильм "Синонимы", а Экуменическое жюри – фильм "Бог существует и его зовут Петруния".

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