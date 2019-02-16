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Стала известна дата выхода новой экранизации "Дюны"

Новый фильм Дени Вильнева выйдет в прокат 20 ноября 2020 года.

Стала известна дата выхода новой экранизации "Дюны"
Обложка одного из изданий "Дюны" Фрэнка Херберта
Фото: Boing Boing

Компания Warner Bros. объявила дату выхода в американский прокат "Дюны" Дени Вильнева – экранизации одноименного культового научно-фантастического романа Фрэнка Херберта.

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм выйдет 20 ноября 2020 года.

Съемки "Дюны" начнутся весной этого года в Будапеште и Иордании. Авторам сценария выступают Дени Вильнев, Эрик Рот и Джон Спейтс. Оператором на фильме выступит Грейг Фрэйзер (Zero Dark Thirty, "Охотник на лис", "Власть" и другие).

Вильнев собрал в "Дюне" звездный актерский состав. Главную роль, Пола Атрейдеса, играет Тимоти Шаламе ("Назови меня своим именем"), антагониста, Барона Харконнена – Стеллан Скарсгорд. Ребекка Фергюсон и Оскар Айзек исполнят роли родителей Пола – Леди Джессики и герцога Лето Атрейдеса, Джош Бролин и Джейсон Момоа сыграют Гурни Халлека и Дункана Айдахо, воинов на стороне Атрейдесов. Хавьер Бардем исполнит роль лидера фременских племен на планете Арракис Стилгара. Зендайя, по слухам, сыграет Чани, героиню, в которую влюбляется гланвый герой. Шарлотта Рэмплинг играет преподобную Мать из ордена Бене Джессерит, Дэйв Батиста – Раббана (на стороне Харконненов).

По сюжету, семья Артейдесов получает контроль над планетой Арракис – планетой-пустыней, где добывают ценное вещество – меланж, контроль над которым обеспечивает политическое влияние в мире "Дюны". Планету хочет контролировать семья Харконненов и плетет интриги против семьи главного героя Пола. 

Отметим, что "Дюна" – один из самых известных научно-фантастических романов ХХ века, обладатель премий Хьюго и Небьюла. В целом вышел цикл из шести романов "Хроники Дюны", которые также были экранизированы, но самой известной является первая часть. Ее экранизировал Дэвид Линч в 1984 году – Пола Атрейдеса сыграл Кайл Маклахлан. 

В 1975 году "Дюну" попытался поставить Алехандро Ходоровски, но съемки прекратили из-за раздутого бюджета. Ходоровски планировал привлечь к экранизации Сальвадора Дали, Орсона Уэллса, группу Pink Floyd, художника Мебиуса и других. О несостоявшейся экранизации сняли документальный фильм – "Дюна Ходоровски" (2013), в котором утверждается, что материалы этого неснятого фильма стали основой для культовых фильмов "Чужой" и "Звездные войны".

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