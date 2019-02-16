В Цюрихе умер актер Бруно Ганц

Одному из самых известных немецкоязычных актеров было 77 лет.

В возрасте 77 лет скончался Бруно Ганц, один из самых известных актеров немецкоязычного кино второй половины ХХ века.

Как сообщает FAZ, актер умер в своей квартире в Цюрихе прошлой ночью.

Ганц начинал свою актерскую карьеру в театре в Бремене, затем перешел в берлинский Schaubühne. Работы в "Эмпедокле", "Кориолане" и "Фаусте" сделали его "незабываемым послом целой эпохи в театре", – пишет издание.

В середине 70-х Ганц начал сниматься в кино. Одни из самых узнаваемых ролей – в "Американском друге" и "Небе над Берлином" Вима Вендерса. В 2004 году Бруно Ганц исполнил роль Адольфа Гитлера в фильме "Бункер" Оливера Хиршбигеля.

Актер также снимался в фильмах Эрика Ромера, Фолькера Шлендорфа, Вернера Херцога, Тео Ангелопулоса, Фрэнсиса Форда Копполы, Билли Аугуста и Ридли Скотта.

Одна из последних ролей Бруно Ганца в кино – спутник главного героя в "Доме, который построил Джек" Ларса фон Триера.