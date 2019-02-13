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Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне

Владелец кинотеатра принял картину к прокату, считая ее независимым фильмом.

Украинские активисты добились отмены показа фильма Михалкова "Т-34" в Бостоне
Афиша фильма
Фото: Афиша фильма

Кинотеатр West Newton Cinema в Бостоне (США) отменил показ пропагандистского российского фильма о Второй мировой войне "Т-34" после многочисленных обращений и протестов активистов. Об этом заявил активист группы Arts Against Aggression Дмитрий Смелянский, сообщает Радио Свобода.

Группа автивистов узнала, что фильм будет демонстрироваться в кинотеатре Ньютона, благодаря рекламе в Фейсбуке, после чего активисты обратились к руководству кинотеатра с предложением отменить показ.

"Мы очень удивились такому необычному выбору кинотеатра, в котором обычно показывают независимое кино и фестивальные фильмы. Написали письмо хозяину кинотеатра Давиду Браманте и рассказали о фильме, его финансировании и продюсерах. Он сказал, что ничего не знал об этом фильме и не уверен, что хочет его показывать", - рассказал Смелянский.

Активист попросил своих друзей и подписчиков в соцсети поддержать его позицию. Позже хозяин кинотеатра сам связался со Смелянским и сообщил, что получил много обращений, звонков и писем от жителей района и решил отказаться от показа картины.

Напомним, российский фильм "Т-34" рассказывает о том, как советские военнослужащие сумели сбежать из немецкого концлагеря, захватив привезенный немцами с фронта новейший советский танк Т-34-85. Среди продюсеров фильма - Никита Михалков, а также выходец из СССР бизнесмен Леонид Блаватник, имя которого фигурировало в скандале о возможном вмешательстве России в выборы американского президента. Блаватник делал большие пожертвования в избирательный фонд Дональда Трампа. Было подозрение, что он действовал по указанию Кремля.

Показ фильма запланирован в нескольких городах США и Канады, в том числе в Торонто, Лос-Анджелесе, Чикаго, Сан-Франциско, Майами. Информационную поддержку рекламной кампании предоставляет российское посольство в США.

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