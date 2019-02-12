Фільм «Гарет Джонс»: боротьба із напівправдою

Для Польщі, України і світу назагал цей фільм важливий тематикою боротьби правди із напівправдою чи неправдою, маніпуляціями і пропагандою, і на прикладі Гарета Джонса та його протилежності Волтера Дюранті Голланд покаже, як фейки обманювали світ уже 80 років тому.

Для України цей фільм важливий тим, що за фільм на болісну для нас тематику взялася режисерка зі світовим ім’ям – один з попередніх фільмів Голланд «У темряві», що також стосувався українських теренів, а конкретніше Львова часів ІІ світової війни, номінувався на Оскар як найкращий неангломовний фільм.

У Берліні представили довгоочікуваний фільм польської кінорежисерки Аґнешки Голланд «Гарет Джонс» (в оригіналі «Mr. Jones», у Польщі «Громадянин Джонс»). Очікуваний у Польщі, Британії, звідки походить головний герой, в Україні, про події в якій, а власне трагедію Голодомору, у фільмі йде мова, а також у Росії.

Фото: EPA/UPG Аґнешка Голланд на прес-конференції в Берліні

Фільм Аґнешки Голланд про валлійського журналіста, котрий у 30-х рр. ХХ ст. розповів про Голодомор в Україні, був одним із найбільш очікуваних на Берлінале. Під час прес-конференції «Гарета Джонса» (у міжнародній версії – «Містер Джонс») зал був заповнений по вінця.

"Я дістаю чимало сценаріїв про трагедії ХХ ст., часами їх навіть не читаю, бо не хочу вже повертатися до тих подій, – відповіла режисерка на перше питання, звідки взялося зацікавлення темою Голодомору в Україні. – Але текст Андреї Халупи мене зацікавив. Це була оповідь про Голодомор – один із найбільших злочинів попереднього століття, про який майже ніхто не знає. Я відчула, що духи жертв цього злочину благають про справедливість. До того ж Гарет Джонс – чудово освічений юнак із добрим політичним чуттям, його відвага та ціна, яку мусив за неї заплатити. Зрештою, питання щодо медіа: чим вони є, чи вони вільні, правдиві, чим є фейкові новини і альтернативна реальність, як робиться пропаганда у поділеному світі. Це все спричинило те, що сценарій Халупи я захотіла перенести на екран. А з упливом часу ці проблеми ставали щораз важливішими, бо я вважаю, що не можна сьогодні говорити про демократію без незалежних ЗМІ. Так само як не можна мовчати щодо діянь політиків у сучасному світі".

Компанію режисерці склала знімальна група фільму та актори:

"Нині триває дискусія щодо ролі ЗМІ, – сказав виконавець ролі головного героя Джеймс Нортон. – Якщо цей фільм заохотить молодих журналістів – буде фантастично. Думаю, що в епоху fake news таких людей як Гарет Джонс треба особливо шанувати та берегти".

Прозвучали також питання про Волтера Дюранті, лауреата премії Пулітцера за репортажі з СРСР, кореспондента «New York Times», який явно захвалював Сталіна та досягнення комунізму.

"Я багато читав про Дюранті, – розповів Пітер Саргаард, що виконував його роль. – Він хотів бути письменником. Бачив на власні очі І світову війну. Не намагаюся його усправедливлювати, але припускаю, що живучи у Москві, думав: «Без мене не було б жодної інформації [взагалі]»".

Аґнешка Голланд продовжила:

"Важко знайти людину, яка визнає, що цинічно продає душу за славу і гроші. Зазвичай люди намагаються знайти для своїх кроків пояснення. Не знаю, чи Дюранті мав свою ідеологію. Не знаю, чи мала свою мотивацію британська журналістка Ада Брукс (вона першою розповіла у Москві Гарету Джонсу про жорстокість радянського режиму – прим.). Я знаю нині у моїй країні [Польщі] журналістів, котрі займаються чистою пропагандою на підтримку нинішнього уряду. Коли я одному з них сказала, що нагадує мені пропагандистів з часів комунізму, він образився. Сказав, що пише правду. А чи правда є дійсно правдою – неважливе".

Голланд підкреслила значення незалежних ЗМІ для демократії. Говорила також про роль соціальних медіа, котрі полегшують маніпуляції фактами та мають величезний вплив на суспільну свідомість. Приміром, як це було у Великій Британії під час референдуму по брексіту.

Чимало питань, які звучали на зустрічі, стосувалися сучасного відгомону фільму. Критикеса з України порівняла ситуацію сучасної України із тією, що існувала там близько 100 років тому.

"Те, що відбувається тепер в Україні, складне і трагічне, – відповіла їй Голланд. – Але маю враження, що той факт, що за Голодомор ніхто ніколи не відповів, то порозуміння між Україною та Росією майже неможливе. А в той самий час навіть у маленьких селах, де ми знімали фільм, старші жінки розповідали, що ціле життя вголос не говорили про голод, навіть у власних родинах. Навколо тієї трагедії панує тиша".

Російський журналіст натомість запитав, чим режисерка пояснює пошанування Сталіна у сучасній Росії.

"Чому Сталін є сьогодні в Росії героєм? Можете мене про це не запитувати, – відповіла Голланд. – Це свідчить про поневолений розум. Сталін був одним із найпотворніших убивць в історії людства, але виграв війну і зробив з Радянського Союзу «знов велику країну». Люди визнали, що за його часів може й не були щасливими, заможними, вільними, але почувалися безпечні, як в зоопарку. І сумують за тим. Це великий урок, коли людина може вибрати темноту, а не світло. Бо свобода є важкою. Змушує робити вибір. Означає, що можна і програти. Що можна зробити помилку. Коли не шукаєш людей, які тобі розкажуть, як маєш жити".