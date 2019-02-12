На 69-м Берлинском кинофестивале состоялась премьера нового фильма польского режиссера Агнешки Холланд "Гарет Джонс", снятого с участием Украины.

Премьера картины состоялась 10 февраля. На красной дорожке перед премьерой режиссер фильма, члены съемочной группы и директор Берлинале Дитер Косслик призвали к освобождению Олега Сенцова.

Фото: EPA/UPG Съемочная группа "Гарета Джонса" на красной дорожке Берлинале

Фильм "Гарет Джонс" (в международной версии – "Мистер Джонс") снят в ко-продукции Польши, Великобритании и Украины. Украинская часть финансирования составляет 25,6 млн грн при общем бюджете 262 млн.

Главную роль – валлийского журналиста Гарета Джонса, приехавшего в СССР и ставшего свидетелем Голодомора в Украине, – играет британский актер Джеймс Нортон. Кроме того, в фильме сыграли Ванесса Кирби и Питер Сарсгаард.

Фото: EPA/UPG Джеймс Нортон, Агнешка Холланд и Питер Сарсгаард

"Гарет Джонс" участвует в основном конкурсе Берлинале, претендуя как на главный приз – "Золотого медведя", так и на второстепенные. В этом году международное жюри, распределяющее награды, возглавляет Жюльетт Бинош.

После премьеры вышли рецензии на картину: британский критик Питер Брэдшоу из The Guardian поставил фильму четыре звезды из пяти. "У Холланд есть реальная история, которую она рассказывает – историю, которую раньше не расскаызвали – и один убедительный персонаж, который ее расскажет. Это сильный фильм", – пишет Брэдшоу.

Критик Дэвид Эрлих из IndieWire пишет, что фильм Холланд – "хаотичный" и ставит ему "тройку". Критик Ник Джеймс с сайта BFI проводит параллели между "Гаретом Джонсом" и классикой советского кино, а также "Гражданином Кейном" Орсона Уэллса.

В рейтинге журнала Screen фильм Холланд получил средний балл 1,7.

Фото: Screen

В украинский прокат картина выйдет осенью 2019 года.