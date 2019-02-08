Умер английский актер Альберт Финни, сыгравший Эркюля Пуаро

Ему было 82 года.

В Великобритании 8 февраля умер актер и кинорежиссер Альберт Финни. Ему было 82 года, сообщает русская служба Радио Свобода. В 2011 году стало известно, что он болен раком.

Среди наиболее известных ролей Финни - сыщик Эркюль Пуаро в "Убийстве в Восточном экспрессе" 1974 года, адвокат Эд Масри в "Эрин Брокович", пожилой Эд Блум в "Крупной рыбе". Он также сыграл Уинстона Черчилля в телефильме "Черчилль" (The Gathering Storm).

Он был лауреатом трех премий BAFTA, пять раз номириновался на "Оскар", три раза завоевывал "Золотой глобус", был лауреатом премии "Эмми" и премий Гильдии киноактеров США.

Его карьера началась в 1956 году; последнюю роль в кино он сыграл в 2012-м.

Ранее в Москве на 84-м году жизни скончался известный советский актер Сергей Юрский.