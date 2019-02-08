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В Москве скончался советский актер Сергей Юрский

Актер известен по ролям в "Золотом теленке" и "Любовь и голуби".

В Москве скончался советский актер Сергей Юрский
Сергей Юрский
Фото: Википедия

Известный советский актер Сергей Юрский скончался в Москве на 84-м году жизни. Об этом сегодня сообщила дочь артиста.

"Сергей Юрьевич долго болел и скончался в Москве несколько часов назад", - сообщает "Интерфакс-Украина".

Сергей Юрский родился в Ленинграде в 1935 году, после трех курсов на юрфаке поступил на актерский факультет Ленинградского театрального института, а два года спустя был приглашен в Большой драматический театр.

Широкую известность актеру принесли роли в фильмах "Республика ШКИД", "Золотой телёнок", "Любовь и голуби".

В 1978 году переехал в Москву и был принят в труппу Театра имени Моссовета. Также играл на сцене театра "Школа современной пьесы".

Написал несколько книг: "Кто держит паузу", "В безвременье", "Узнавание", "Сюр", "Жест", "Содержимое ящика", "Театр Игоря Вацетиса", "Эжен Ионеско в переводах Сергея Юрского", "Игра в жизнь".

После начала военной агрессии России в Крыму и на Донбассе Юрский вошел в "белый список" деятелей культуры, которые не поддержали вторжение России в Украину.

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