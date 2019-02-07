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Нью-йоркский MoMA временно закроется, чтобы переосмыслить свою коллекцию

Музей не будет работать четыре месяца.

Нью-йоркский MoMA временно закроется, чтобы переосмыслить свою коллекцию
Выставка Франсиса Пикабиа в МоМА в 2016 году
Фото: EPA/UPG

Музей современного искусства в Нью-Йорке (MoMA) закроется летом на четыре месяца, чтобы поменять свою экспозицию и разместить ее в дополнительном пространстве.

Как сообщает NYTimes, у музея появилось около 4 тыс дополнительных квадратных метров.

MoMA не будет работать с июня по октябрь, чтобы "переделать свои галереи, перевесить коллекцию и переосмыслить то, как они презентуют публике историю модерного и современного искусства".

Издание пишет, что музей оставит на месте работы Пикассо и Ван Гога, но с помощью дополнительного пространства представит публике работы женщин-художниц и небелых художников, например Шигеру Ониши, японского эксприментального фотографа, или Эрве Телемак, художника из Гаити, которому сейчас 81 год.

В новой экспозиции работы будут представлены в хронологическом порядке, но в музее планируют смешивать разные медиа: живопись, скульптура, архитектура, дизайн, фотография, перформанс, кино и работы на бумаге будут представлены вместе. Раньше музей разделял экспозицию по дисциплинам.

Директор MoMA Гленн Д. Лоури заявил, что над переосмыслением коллекции музея работает новое поколение кураторов.

Экспозиция будет меняться в период от шести до девяти месяцев.

Переоткрытие музея состоится вместе с выстаккой двух афроамериканских художников: перформансиста Поупа Л. и художницы Бети Саар, которая работает в технике коллажа и ассамбляжа. Также в музее проведут исследование латиноамериканского искусства.

Не реконструкцию MoMA потратил 400 млн долларов.

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