В Чехии умер режиссер фильма "Три орешка для Золушки"

Ушел из жизни известный чешский режиссер Вацлав Ворличек. Он скончался в пражской больнице в возрасте 88 лет после тяжелой болезни, сообщает Пражский экспресс.

Вацлав Ворличек снял такие фильмы как "Три орешка для золушки", "Румбурак", "Арабела" и другие. На родине его называли "Королем комедии".

В 2017 г. на кинофестивале в Карловых Варах Вацлав Ворличек получил приз президента фестиваля за вклад в чешскую кинематографию.

Напомним, 26 января во Франции умер обладатель трех "Оскаров" композитор Мишель Легран.