Украинский культурный фонд объявил свои грантовые программы на 2019 год

31 января исполнительный директор Украинского культурного фонда Юлия Федив представила новые конкурсные программы Фонда на 2019 год.

Об этом сообщает Читомо.

Первыми программами, на которые уже открыли регистрацию, стали:

— «Создаем инновационный культурный продукт» (81 млн гривен) – программа направлена на создание условий для культурного самовыражения путем создания инновационного конкурентоспособного культурного продукта;

— «Обучение. Обмены. Резиденции. Дебюты» (70 млн гривен) – программа состоит из четырех лотов: «Образовательные программы», «Мобильность и программы обмена», «Резиденции», «Дебюты».

Следующими будут открыты для приема заявок программы «Украинский культурный монитор» (10 млн гривен), «Знаковые события для украинской культуры» (60 млн гривен), «Усиление мощности украинского аудиовизуального сектора» (400 млн гривен), «Инклюзивное искусство» (20 млн гривен).

Еще две программы - «Промоция культуры и местное развитие» і «Развитие связей - строительство сетей» - находятся на доработке и вскоре появятся на сайте Украинского культурного фонда.

Планируется запустить все программы постепенно в первой половине 2019 года.

Термин реализации проектов программах - до 31 октября.

Напомним, что Украинский культурный фонд был создан в 2017 году. Его задача - содействовать развитию национальной культуры и искусства в стране, обеспечивает благоприятные условия для развития интеллектуального и духовного потенциала личности и общества, широкого доступа граждан к национальному культурному достоянию, поддержки культурного разнообразия и интеграции украинской культуры в мировое культурное пространство.

В 2019 год бюджет УКФ составляет 708 млн грн.