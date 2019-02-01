На Ukrainian Fashion Week покажут проект художников Bob Basset’а и Гамлета Зиньковского.

1-3 февраля художники Bob Basset и Гамлет Зиньковский представят фрагмент совместного проекта "Предметы" на Ukrainian Fashion Week 2019 в "Мыстецьком Арсенале".

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Гамлет представит "Стену из ножниц" общей площадью 40 квадратных метров. Ножницы для этого панно художник собирает уже двенадцать лет по всему миру. В коллекции Гамлета экспонаты с разницей почти в десять столетий: от изделий времен Киевской Руси – до одного из ювелирных брендов. На стене можно найти ножницы от обычных маникюрных, канцелярских и швейных – до ножниц для стрижки овец, нарезки свечей, ягод винограда и даже вареных яиц.

"Ножницы для меня – символ отсечения всего лишнего, – говорит художник. – Мне хотелось, чтобы зрители, увидев это полотно из ножниц, заново посмотрели на обыденные вещи, переосмыслили свое отношение к тому, что является искусством".

Bob Basset покажет пять знаковых масок своей студии и, впервые для широкой общественности, ироническую инсталляцию "Голгофа" с яйцами, одетыми в миникопии ключевых для арт-студии кожаных масок. Инсталляция была создана еще в 2016 году, но сегодня работа, по словам кураторов проекта, приобрела новое прочтение.

Соучредитель Bob Basset Сергей Петров отмечает, что участие в UFW 2019 с проектом "Предметы" важно для него именно как художественное высказывание: "То, что мы делаем, многие воспринимают исключительно как часть фэшн-дискурса. Но сам я это осознаю как искусство. Оказывается, многие не видят, насколько эти сферы взаимопроникающие. Насколько много художник может дать моде, и как мода может быть источником для художника".

С этим соглашается основательница и глава оргкомитета Ukrainian Fashion Week Ирина Данилевская. Она говорит, что UFW — прекрасная платформа для встречи моды и искусства. Также Ирина отмечает, что в этом сезоне художественная программа будет происходить более широко и активно.

Впервые проект "Предметы" был реализован в сентябре 2018 года в родном для обоих художников Харькове, в Центре современного искусства "ЕрмиловЦентр", для которого стал самой посещаемой выставкой за все время существования. А в декабре художественную коллаборацию Гамлета и Bob Basset’а удалось увидеть зрителям полтавской галереи Art Jump.

Bob Basset — псевдоним художника из Сергея Петрова, соучредителя студии Bob Basset, которая создает маски и другие арт-объекты из различных материалов. Художник работает в собственном жанре техноромантизма. Сотрудничал с брендами "Givenchy", "Panos Yiapanis", "sasha.kanevski", "Valery Kovalska", "Balossa". Маски Bob Basset’а появлялись в клипах Avril Lavigne, Slipknot, Metallica, Korn, Otep, Beissoul & Einius и в фильме "Параллели" кинокомпании RSA Films студии Ридли Скотта.

Гамлет Зиньковский работает в графике, стрит-арте, фотографии, видео-арте, создает артбуки, иллюстрирует книги. Дважды сотрудничал с Сергеем Жаданом: роман "Месопотамия" (2014) дополнен фотографиями Харькова авторства Гамлета, вторая коллаборация — сборник стихов Сергея "Антенна" (2018). Гамлет известен своими работами в городском пространстве. Муралы художника можно увидеть не только в его родном городе Харькове (около 80 работ), но и в разных уголках Украины — Тернополе, Одессе, Мариуполе, Изюме. Живет и работает в Харькове.