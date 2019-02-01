Флориан Юрьев. Модус исчезающего модернизма

На прошлой неделе в NAMU открылась выставка, очень важная и нужная именно сейчас, когда архитектура киевского модернизма находится под угрозой полного уничтожения. Это ретроспектива работ Флориана Юрьева – автора знаменитой киевской «Тарелки» (Института информации) на Лыбидской. Кроме архитектурных проектов Юрьева, экспозиция демонстрирует его «цветопись» (картины, наводящие мосты между цветом и звуком) и коллекцию скрипок, изготовленных лично автором.

Фото: Игорь Тишенко Выставка Флориана Юрьева в Национальном художественном музее

Выставка «MODUS COLORIS SINTEZ» открылась в NAMU как нельзя более вовремя. Во-первых, Флориану Юрьеву уже 89 лет, а формат прижизненной ретроспективы практически ушел из наших музеев вместе с Советским Союзом, где репрезентировали исключительно «заслуженных». Современные украинские культурные институции не успевают проанализировать творчество ныне здравствующих художников и активизируются только после их смерти – как было, например, с масштабными ретроспективами Кирилла Проценко и Александра Гнилицкого в Арсенале.

Во-вторых, застройка территории вокруг «Тарелки» Юрьева ведется полным ходом, и, вполне вероятно, мы доживаем последние месяцы с возможностью видеть этот шедевр киевского модернизма в неискаженном виде. В любом случае, экспозиция Юрьева в NAMU очень актуальна – она позволяет оценить масштабы и разновекторность этого малоисследованного художника, а также вписать его в более широкий контекст украинской истории и современности.

Первая крупная выставка Юрьева-художника состоялась в начале 1960-х в киевском Доме архитектора. Это было время кампании против формализма и абстракционизма в искусстве, развернувшейся после разгрома московской «Манежной выставки». Абстракции Юрьева, бесконечно далекие от канонов соцреализма, изъяли и уничтожили, а самого художника спасло от преследований только то, что он был одновременно и архитектором, и его проекты уже успели получить партийное одобрение. Ведь в это же время, полностью в духе шизофреничности советской номенклатуры, развивался новый стиль архитектуры – как следствие постановления «Об устранении излишеств в проектировании и строительстве». Это постановление знаменовало завершение сталинского ампира: теперь государство поощряло и финансировало создание абсолютно новаторских сооружений, которые до сих пор остаются интереснейшими экземплярами современной архитектуры. Так в Украине появились модернистские здания харьковского бассейна «Пионер» Риммы Зарб, днепропетровского летнего театра «Строитель» Олега Петрова и, конечно, киевской «Тарелки» Флориана Юрьева.

Фото: Игорь Тишенко Флориан Юрьев

Следующая презентация картин художника состоялась 40 лет спустя, в 2000-х, в том же Доме Архитектора; после этого его работы вошли в коллективную выставку NAMU 2015-2016 года, посвященную украинcким шестидесятникам; и вот, наконец, ретроспектива, которая представляет не только живописные работы Юрьева, но и его проекты, связанные с архитектурой и музыкой. И хотя масштабы этой ретроспективы довольно скромные (выставка NAMU как-то неприкаянно раскидана в двух небольших помещениях на первом этаже музея), она дает возможность оценить монументальные масштабы художественного мышления автора.

Пожалуй, самая зрелищная и простая для восприятия часть экспозиции живописи Юрьева – это его портреты-модусы. Эти яркие полуабстрактные изображения знаменитостей (художников, философов, артистов) написаны пятнами чистых спектральных цветов. При этом цвета выбраны так, чтобы создать эмоциональный слепок портретируемого. В то же время, цвета несут и символическую нагрузку, что роднит эти портреты с изображениями святых на иконах, где каждый цвет не случаен и имеет вполне конкретный символичекий смысл. На этом символизме строится и цветопоэзия Юрьева – живописные изображения стихотворений, где каждому звуку соответствует определенный цвет. Эти абстракции, работающие с коммуникативными свойствами цвета, являются отражением глубоких теоретических изысканий художника: он защитил диссертацию и опубликовал (уже в конце 1980-х) ряд научных работ на тему связи цвета и текста. Как пишет Галина Скляренко (единственная украинская искусствоведка, последовательно исследовавшая творчество Юрьева), он сумел доказать органическую природу цветовосприятия задолго до английских ученых-физиологов, получивших за свое открытие Нобелевскую премию. В Советском союзе открытие Юрьева было отвергнуто официальной наукой и осталось похороненным в архивах.

Фото: Игорь Тишенко

Помимо цвета, объектом исследований художника-ученого был звук: Юрьев возглавляет работу научно-исследовательской акустической лаборатории, собственноручно, по авторской технологии, создает смычковые инструменты – скрипки его работы можно увидеть на выставке. Как и портреты, свои инструменты Юрьев также называет «модусами», и посвящает их выдающимся деятелям искусства. Эта увлеченность свойствами звука и цвета была реализована и в самом известном архитектурном проекте Юрьева: форма «Тарелки», достроенной к 1979 году, была обусловлена вполне конкретной практической целью – создать зал с идеальной акустикой. В помещении, рассчитанном на 500 зрителей, звук доходит до каждого места с равномерным тембром и амплитудой.

Юрьев рассчитывал, что со временем сферический зал Института информации будет функционировать как цветомузыкальный театр. Исследования связи цвета и звука, отсылающие к поискам Скрябина и Кандинского начала ХХ века, были популярными в СССР 1960-1970-х. Цветомузыкальные концерты проводились в Москве – в студии электронной музыки при музее Скрябина, в Харькове – в Зале светомузыки (его снесли в 1990-х); в Одессе проходили театральные светодинамические представления, организованные художником Олегом Соколовым в клубе им. Чюрлениса. Флориан Юрьев также стоял у истоков того, что можно назвать зарождением отечественного медиа-арта: в 1960-1970х он проводит в Киеве несколько концертов «музыки цвета» с использованием цветового рояля. Зрители при этом не слышали музыки, а наблюдали за перетеканием градиентов на световом экране (познакомиться с принципом работы цветового рояля и светового экрана можно в научно-популярных статьях, опубликованных Юрьевым еще в 1960-х – Музика кольору и Музика світла).

Фото: Игорь Тишенко

Вторая, архитектурная часть экспозиции NAMU, демонстрирует макеты архитектурных проектов Юрьева, созданные специально для выставки. Там можно увидеть, каким был бы Дворец культуры Дарницкого шелкопрядильного комбината – если бы этот проект был реализован, или как по замыслу автора должна была выглядеть наземная часть станции «Крещатик» вместе с рестораном «Метро». И, конечно, еще раз оценить уникальность конструкции Института информации – той самой «Тарелки», вокруг которой сейчас возводится новый торгово-развлекательный монстр Ocean Mall. Участники группы #savekyivmodernism подготовили для выставки визуализацию альтернативного способа реставрировать «Тарелку», сохранив ее комплекс нетронутым – и при этом наполнить здание жизнью, разместив там концертный зал, выставочные помещения и кафе. Этот идеалистичный проект реконструкции Института информации напоминает о глобальной утопичности всего проекта киевского (и не только) модернизма. Сначала на пути его реализация стояла советская конъюнктура, затем – разруха 1990-х, и наконец, сама его эстетика оказалась дискредитирована как символ советского тоталитаризма.

В то время, когда уже и в нью-йоркском МОМА проходит выставка, посвященная социалистическому модернизму, киевская власть санкционирует разрушение памятников этого стиля. Помимо Института информации, буквально за последний месяц «покращення» дотянулось до кинотеатра «Зоряный» и крытого бассейна олимпийского резерва. В этом контексте особенно важна легитимация эстетики модернизма через главный киевский музей. Подхватывая усилия Центра визуальной культуры, который уже несколько лет проводит акции, посвященные архитектуре киевского модернизма, он протирает нашу оптику и заставляет внимательнее смотреть по сторонам на уникальные киевские здания, которые нас окружают. Пока еще окружают.

Выставку «Флориан Юрьев. MODUS COLORIS SINTEZ» можно посмотреть до 17 марта 2019 года. Ее кураторская группа: Дарина Якимова, Алексей Быков, Александр Бурлака, Павел Величко. Эта выставка – первая из серии экспозиционной программы «Клітина», которая будет посвящена исследованиям малоизвестных художников второй половины 20 века. Программа рассчитана на два года, и в ближайшее время будет сконцентрирована на персоналиях 1970-х годов.