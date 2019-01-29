Стали известны лауреаты Премии имени Леси Украинки

Комитет по присуждению Премии Кабинета Министров Украины имени Леси Украинки за литературно-художественные произведения для детей и юношества определил лауреатов за 2018 год.

Об этом сообщает пресс-служба Госкомтелерадио.

В номинации «Литературные произведения для детей и юношества» победил детский писатель Иван Андрусяк за книги для малышей «Зайчикова книжечка» и «Третий снег» (издатель – «Фонтан Сказок»). Всего в номинации было заявлено 43 работы.

В номинации «Художественное оформление книг для детей и юношества» среди 13 конкурсантов победителем стал Михаил Александров за художественное оформление книги Сергея Товстенко «Ремонт Летучих Чудес» (издатель – «Издательство «Глоуберри Букс»).

В номинации «Театральные представления для детей и юношества» премию присудили спектаклю «Король Лев» Киевского академического областного музыкально-драматического театра имени Панаса Саксаганского. Режиссер-постановщик спектакля – Артур Прокопьев. В этой номинации состязались 6 театральных коллективов.

В номинации «Кинопроизведения для детей и юношества» большинство в Комитете проголосовало за анимационный фильм Андрея Щербака «Причинна» (кинокомпания «МаГиКа-фильм»).

Полный перечень номинантов на Премию можно найти на официальном сайте Госкомтелерадио.

Напомним, Премия Кабинета министров Украины имени Леси Украинки за произведения литературы и искусства для детей и юношества – это ежегодная премия, присуждаемая ко дню рождения Леси Украинки – 25 февраля. Она была основана в 2004 году и получила статус правительственной. Четвертая номинация «Кинопроизведения для детей и юношества» была введена в 2007 году. Премия в каждой номинации – 10 000 гривен.