В Лос-Анджелесе состоялась 25-я церемония вручения премий Гильдии киноактеров США. Победителей определили в 15 номинациях, сообщает NBC News.

Награды распределились следующим образом:

лучшим актерским составом в художественном фильме стали актеры «Черной пантеры»;

Фото: EPA/UPG Актрисы «Черной пантеры» Анжела Бассетт (слева), Люпита Нионго (центр) и Данай Гурира

лучшим актерским составом в драматическом сериале признали актеров из «Это мы»;

лучшим актером признали Рами Малек (Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия»);

Фото: EPA/UPG Рами Малек

лучшей актрисой назвали Гленн Клоуз (по ленте «Жена»);

Фото: EPA/UPG Гленн Клоуз

лучшим актером второго плана признали Махерашала Али (сыграл афроамериканского джазового пианиста Дона Ширла в фильме «Зеленая книга»);

лучшей актрисой второго плана назвали Эмили Блант (сыграла главную героиню в фильме «Тихое место»); Фото: EPA/UPG Джейсон Бейтман

лучшим актером драматического сериала признали Джейсона Бейтмана (сыграл главную роль, финансового консультанта, в сериале «Озарк»);

лучшей актрисой в драматическом сериале признали Сандру О (сыграла главную роль в британском драматическом сериале «Убивая Еве»)

Фото: EPA/UPG Сандра О

лучшую мужскую роль в фильме или мини-сериале сыграл Даррен Крисс (исполнил роль серийного убийцу в сериале «Убийство Джанни Версаче Американская история преступлений»);

лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале сыграла Патриша Кларксон (сыграла мать главной героини в фильме «Острые предметы»)

лучшую мужскую роль в комедийном сериале получил Тони Шалуб (сыграл отца главной героини в сериале «Удивительная миссис Мейзел»);

Фото: EPA/UPG Тони Шалуб

лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Рейчел Броснахен (главная героиня в сериале «Удивительная миссис Мейзел»);

лучшим актерским составом комедийного сериала стал коллектив сериала «Удивительная миссис Мейзел»;

лучшим каскадерским составом комедийного или драматического сериала признали актеров сериала «Блеск»;

лучшим каскадерским составом в игровом кино признали состав «Черной пантеры».

Премию «Гильдии киноактеров» вручают актерам в США с 1995 года.

Напомним, ранее ассоциация «Американская гильдия продюсеров» назвала биографическую ленту «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли лучшим фильмом 2018 года.