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Гильдия киноактеров США назвала лауреатов в 15 номинациях

Особо отметили актеров "Черной пантеры".

В Лос-Анджелесе состоялась 25-я церемония вручения премий Гильдии киноактеров США. Победителей определили в 15 номинациях, сообщает NBC News.

Награды распределились следующим образом:

  • лучшим актерским составом в художественном фильме стали актеры «Черной пантеры»;

Актрисы «Черной пантеры» Анжела Бассетт (слева), Люпита Нионго (центр) и Данай Гурира
Фото: EPA/UPG
Актрисы «Черной пантеры» Анжела Бассетт (слева), Люпита Нионго (центр) и Данай Гурира

  • лучшим актерским составом в драматическом сериале признали актеров из «Это мы»;
  • лучшим актером признали Рами Малек (Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия»);

Рами Малек
Фото: EPA/UPG
Рами Малек

  • лучшей актрисой назвали Гленн Клоуз (по ленте «Жена»);

Гленн Клоуз
Фото: EPA/UPG
Гленн Клоуз

  • лучшим актером второго плана признали Махерашала Али (сыграл афроамериканского джазового пианиста Дона Ширла в фильме «Зеленая книга»);
  • лучшей актрисой второго плана назвали Эмили Блант (сыграла главную героиню в фильме «Тихое место»);
    Джейсон Бейтман
    Фото: EPA/UPG
    Джейсон Бейтман
  • лучшим актером драматического сериала признали Джейсона Бейтмана (сыграл главную роль, финансового консультанта, в сериале «Озарк»);
  • лучшей актрисой в драматическом сериале признали Сандру О (сыграла главную роль в британском драматическом сериале «Убивая Еве»)

Сандра О
Фото: EPA/UPG
Сандра О

  • лучшую мужскую роль в фильме или мини-сериале сыграл Даррен Крисс (исполнил роль серийного убийцу в сериале «Убийство Джанни Версаче Американская история преступлений»);
  • лучшую женскую роль в телефильме или мини-сериале сыграла Патриша Кларксон (сыграла мать главной героини в фильме «Острые предметы»)
  • лучшую мужскую роль в комедийном сериале получил Тони Шалуб (сыграл отца главной героини в сериале «Удивительная миссис Мейзел»);

Тони Шалуб
Фото: EPA/UPG
Тони Шалуб

  • лучшую женскую роль в комедийном сериале получила Рейчел Броснахен (главная героиня в сериале «Удивительная миссис Мейзел»);
  • лучшим актерским составом комедийного сериала стал коллектив сериала «Удивительная миссис Мейзел»;
  • лучшим каскадерским составом комедийного или драматического сериала признали актеров сериала «Блеск»;
  • лучшим каскадерским составом в игровом кино признали состав «Черной пантеры».

Премию «Гильдии киноактеров» вручают актерам в США с 1995 года.

Напомним, ранее ассоциация «Американская гильдия продюсеров» назвала биографическую ленту «Зеленая книга» режиссера Питера Фаррелли лучшим фильмом 2018 года.

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