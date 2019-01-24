КЦ "Кинотеатр Киев" назвал новую стоимость аренды чрезмерной (дополнено)

Глава Госагентства по вопросам кино Филипп Ильенко считает неправомерным проведение конкурса на аренду помещения кинотеатра "Киев". Об этом Ильенко сообщил сегодня на пресс-конференции в Киеве.

Глава Госкино подчеркнул, что акт передачи имущества еще не подписан, а потому "неправомерно проводить конкурс, пока имущество находится у арендатора". Кроме того, нынешний арендатор настаивает на своем преимущественном праве продления аренды без конкурса.

По словам директора Культурного центра "Кинотеатр "Киев" Вилии Бондаренко, они еще в октябре обратились в мэрию с просьбой о продлении аренды еще на 10 лет. Однако КГГА уведомила кинотеатр об отказе только два месяца спустя, и, по словам Бондаренко, администрация не привела в отказе никаких конкретных причин.

Бондаренко добавила, что за 20 лет существования культурного центра, него было вложено 57 миллионов гривен. И все это имущество принадлежит арендатору, а значит, если появится новый арендатор, то кинотеатр нужно будет снова перестраивать. Бондаренко отметила, что до сих пор не понимает, почему ей не хотят продлевать аренду: "Все четыре субарендатора, которые у нас были, официально согласованы. Ежемесячно я оплачиваю коммунальные, размером 475 тыс. грн в месяц и налоги. Я спрашивала у чиновников из департамента, что я не так сделала, но все молчат. Я так думаю, что это помещение нужно кому-то другому".

Филипп Ильенко, в свою очередь, рассказал, что еще в декабре 2018 года написал обращение мэру, с просьбой лично разобраться в сложившейся ситуации, но так и не получил ответ. Кроме того, Госкино планирует в ближайшее время обратиться в комиссию Киевского городского совета по вопросам коммунальной собственности, с просьбой включить представителя Госкино в рабочую группу, которая была создана чтобы детально изучить ситуацию кинотеатра.

В конце прошлого года КГГА заявила, что "Киев" продолжит свою работу в нынешнем формате. Однако же в конкурсе на аренду, который сейчас организовывает администрация города, стоимость аренды здания составляет 700 тыс. гривен. Замглавы КГГА Владимир Слончак ранее рассказал, что КЦ "Кинотеатр Киев" платил за комплекс 47 тыс. грн в месяц, при этом сдавал помещения в субаренду, за которую получал 208 тыс. грн.

Председатель Госкино Филипп Ильенко заявил, что дальнейшая судьба "Киева" под вопросом, так как новую стоимость аренды в кинотеатре называют чрезмерной.