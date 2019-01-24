Апелляционный суд разрешил взять боксера Очеретяного под стражу

Ранее суд первой инстанции освободил подозреваемого в убийстве под залог в 600 тысяч гривен.

Киевский апелляционный суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и решил взять боксера Петра Очеретяного под стражу. Об этом сообщила пресс-секретарь Надежда Максимец на своей странице в Фейсбуке.

Суд отменил решение суда первой инстанции о залоге и избрал подозреваемому безальтернативный мера пресечения в виде содержания под стражей до 2 марта 2019 года.

Суд постановил взять подозреваемого под стражу в зале судебного заседания.

Напомним, вечером 2 января на ул. Саперное поле в центре Киева в результате драки погиб мужчина. "Скорая", прибывшая на место происшествия, констатировала смерть, вероятно, от удара в голову. Очеретяный скрылся с места убийства, но на следующий день пришел в полицию с адвокатом. Печерский районный суд Киева арестовал Очеретяного на 60 суток с возможностью внесения залога 600 тыс. гривен, подозреваемый в течение недели внес залог и вышел из СИЗО с электронным браслетом.