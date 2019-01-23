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Из-за непогоды в Украине произошло более 851 ДТП с начала суток

Подавляющее число аварий произошло на дорогах Киева.

Из-за непогоды в Украине произошло более 851 ДТП с начала суток
Фото: Макс Левин

В связи с ухудшением погодных условий ситуация на дорогах Украины осложнилась. По состоянию на 17:00 на линию "102" поступило 851 сообщение о дорожно-транспортных происшествиях.

Из них 44 - с пострадавшими, в результате которых травмированы 43 человека, один человек - погиб, информирует пресс-служба Национальной полиции.

Согласно сообщению, подавляющее число аварий произошло на дорогах Киева - 235 ДТП.

"87 ДТП полицейские зафиксировали в Киевской области, 56 - в Днепропетровской и 54 - в Харьковской. В Черниговской области в результате аварии погиб один человек", - информируют в полиции.

Отмечается, что полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения и оказывают помощь его участникам.

Национальная полиция призывает всех участников дорожного движения быть максимально внимательными и осторожными за рулем, а при возможности - отказаться от дальних поездок.

Как сообщалось, в ряде регионов страны ограничено движение тяжеловесного грузового и пассажирского транспорта.

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