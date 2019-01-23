Во Львове стартовали подготовительные работы для демонтажа аварийной 30-метровой стелы Монумента Славы на улице Стрыйской.

Об этом сообщается на сайте мэрии.

Как сообщили в Галицкой районной администрации, работы выполняет ФЛП "Роман Хома", с которым администрация подписала соглашение.

"Мы как заказчик проведения работ по демонтажу аварийной стелы Монумента Славы трижды объявляли тендер на определение подрядной организации, которая бы провела демонтаж, и никто не пошел. Соответственно, после этого вступила в действие прямая процедура подписания соглашения с исполнителем работ. Сначала мы заключили соглашение с компанией «Альтера». Но после детального изучения объема и сложности работ компания написала письмо в Галицкую РГА с сообщением, что просит расторгнуть договор на работы в связи с выходом из строя основных средств, которые необходимы для выполнения демонтажа", - пояснили в РГА замену подрядчика.

Фото: city-adm.lviv.ua

Напомним, работы по демонтажу стелы Мемориала Славы должны были быть выполнены "Альтерой" в декабре 2018 года. сообщалось, что демонтаж обойдется горбюджету в 295,8 тыс грн.

Мемориал "Монумент боевой славы Советских Вооруженных Сил" открыли в 1970 году. Ансамбль мемориала, кроме 30-метровой стелы, состоит из бетонной композиции с фигурами воинов и аллегорических фигур советского воина и "Родины-матери".