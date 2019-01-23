​Задача церкви - служить украинскому народу и Украинскому государству, - патриарх Филарет

Задача церкви - не только создать единую украинскую церковь, но и служить украинскому народу и Украинскому государству.

Об этом почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил, выступая на торжествах по случаю своего 90-летия в Национальном дворце искусств "Украина", сообщает Укринформ.

"Это наша задача, и мы служим, и вы видите результаты служения церкви. Армия была небоеспособной. Сейчас Европа, Америка признают нашу армию одной из лучших в Европе. Каким образом? Потому что церковь подключилась", - сказал патриарх Филарет.

Он убежден, что объединение православных церквей в страны состоится полностью.

"Томос есть, объединились с частью Московского патриархата. Уже в Украине есть единая Украинская православная церковь. Та, которая не хочет принадлежать к той украинской церкви ... пускай она называется российской. Процесс объединения только начался. Еще впереди объединение, но не надо сомневаться, что это объединение произойдет полностью. Произойдет потому, что на это есть воля Божия, а там, где есть воля Божия, она всегда побеждает и приводит к лучшему завершению", - подчеркнул патриарх.

Он также выразил убеждение, что в Украину вернутся Крым и Донбасс.

"В это надо верить и надо быть уверенными в том, что так и будет, потому что такова воля Божья. Правда всегда побеждает, несмотря на то, что неправда, зло временно одерживают победу, как мы видим сейчас. Но окончательная победа будет нашей, потому что с нами правда и с нами Бог", - подчеркнул Филарет.

Патриарх Филарет (Михаил Денисенко) родился в Донецкой области в селе Благодатное в шахтерский семье. Приняв монашеский постриг в 21 год, он всю свою жизнь посвятил служению церкви.

Как сообщалось, 90-летие патриарха Филарета отмечают на государственном уровне. В начале января Порошенко присвоил Филарету звание Героя Украины, а 22 января вручил патриарху Золотую звезду Героя.