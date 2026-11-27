Постраждає, зокрема, ASML Holding NV, для якої Китай залишається одним із найбільших ринків збуту.

Додати LB.ua як бажане джерело в Google

Франція підтримала занепокоєння Нідерландів через новий законопроєкт США, який може змусити європейські компанії, зокрема ASML Holding NV, дотримуватися обмежень на експорт технологій до Китаю, та розглядає можливі заходи у разі його ухвалення.

Американський закон має на меті стримати розвиток Китаю у галузі виробництва чипів, пише Bloomberg.

Документ зобов'яже союзників Штатів посилити контроль за експортом передового обладнання, включно з машинами для виробництва мікросхем нідерландської компанії ASML.

Реклама

Законопроєкт, який підтримують впливові республіканці й демократи, планують включити до оборонного пакета, який зазвичай ухвалюють у грудні.

Це питання мають обговорити 30 листопада на зустрічі міністрів торгівлі ЄС у Брюсселі.

Міністр торгівлі Нідерландів Шурд Шурдсма 26 листопада заявив парламенту, що країна чинитиме опір планам США щодо подальшого обмеження продажів ASML до Китаю, назвавши запропоновані правила загрозою для найдорожчої компанії Європи. ASML — єдина компанія у світі, яка виготовляє літографічні машини для виробництва найсучасніших напівпровідників, потрібних для центрів обробки даних штучного інтелекту та передових смартфонів.

Хоча ASML ніколи не мала дозволу постачати свої найсучасніші EUV-машини до Китаю, закон Match Act має розширити ці обмеження та вплинути на продаж і обслуговування імерсійних DUV-машин. Китай залишається одним із найбільших ринків для виробника обладнання — очікують, що цього року він забезпечить близько п'ятої частини виручки компанії.

Раніше цього тижня Нідерланди закликали послів ЄС до скоординованої відповіді Євросоюзу.