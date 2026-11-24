У нього буде одразу дві посади у федерації.

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Посол України у Великій Британії, ексголовнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний став почесним президентом Національної федерації самбо України.

Про це повідомили на сторінці федерації, передає LB.ua.

Відповідне рішення ухвалили за підсумками позачергової конференції федерації, яка відбулася 23 листопада.

Окрім того, Залужний очолив Наглядову раду, до якої увійшли:

Сергій Шаптала – Герой України, генерал-лейтенант ЗСУ;

Володимир Коваль – директор БФ «Варта Країни», генерал-майор ЗСУ;

Олександр Саєнко – віцепрезидент Асоціації платників податків України, державний і політичний діяч, заслужений юрист України, Міністр кабінету міністрів (2016 -2019);

Тарас Рокошевський – український підприємець і громадський діяч, засновник компанії «Roboneers» і «ТІМА груп», а також ГО «Stay Safe UA»;

Василь Фелик – ректор Київського університету інтелектуальної власності та права, заслужений юрист України.

Нагадаємо, українські самбісти здобули три золоті медалі на Всесвітніх іграх 2025 року. У всіх трьох фіналах українці перемогли «нейтральних» атлетів.

Всесвітні ігри – міжнародні змагання, які є аналогом Олімпійських ігор для неолімпійських видів спорту. Їх теж проводять раз на чотири роки.