Аонішікі балансує між перемогами й поразками, а Шіші ризикує опуститися в нижчий дивізіон. Підсумки першої половини Kyushu Basho

Як виступали українці в першій половині Kyushu Basho , чому сумо може втратити одного йокодзуну і хто головний фаворит на Кубку імператора — в огляді на LB.ua .

Паралельно з цим за крок від завершення кар'єри перебуває монгольський йокодзуна Хошорю, який хоч і повернувся на дохйо (ринг у сумо. — Ред.) після двомісячної паузи, але не встиг відновитися. Наприкінці липня йому прооперували праве коліно, і тепер воно живе на турнірі окремим життям, суттєво заважаючи борцю здобувати перемоги. А це, як ми знаємо, обов'язкова програма для йокодзун, яку на Kyushu Basho поки виконує лише один білий пояс (так називають йокодзун) — Оносато.

Ще один українець, маегашира (базовий ранг у найвищому дивізіоні сумо. — Ред.) Шіші Масару (Сергій Соколовський), після загалом непоганого виступу на Aki Basho націлився щонайменше на качі-коші, позитивний баланс перемог і поразок (8:7 і вище). Натомість після першої половини змагань мелітополець перебуває на самісінькому дні турнірної таблиці й досі шукає свою першу перемогу.

Перед останнім гранд-турніром року — Kyushu Basho — український озекі (другий вищий ранг у сумо. — Ред.) Аонішікі Арата (Данило Явгусишин) розповідав в інтерв'ю LB.ua , що стан його лівої ноги, травмованої пів року тому, вже набагато кращий. Тож зрозуміло, що він поставив собі за мету перемогу на турнірі. Тим паче, що саме на Kyushu Basho в листопаді 2025-го уперше виграв Кубок імператора .

Нестабільний Аонішікі: стартував з поразки, здобув декілька яскравих перемог

Аонішікі Арата підходив до турніру в статусі борця, який на вересневому Aki Basho здобув джун-юшо — фактично став віцечемпіоном турніру, поступившись 15-го змагального дня йокодзуні Оносато в сутичці за Кубок імператора. Данило зізнався, що перед Kyushu Basho морально почувався краще, ніж два місяці тому. Питання, чи встиг українець повністю відновитися від травми.

Фото: nikkansports.com Український озекі Аонішікі Арата

Відповідь на це питання можна було отримати фактично на старті листопадового гранд-турніру. Українець поступився у першій же сутичці проти маегашири 1 (цифра означає місце в ієрархії маегашир. — Ред.) Асаноями. Востаннє Аонішікі починав гранд-турнір з поразки ще у вересні 2025 року, коли на Aki Basho програв йокодзуні Оносато. Черговий доказ того, наскільки юним є Аонішікі попри свої фантастичні здобутки. Це протистояння стало показовим, адже суперник Данила, як видно було, слабко затягнув свій маваші (пояс сумоїстів. — Ред.), через що українець не зміг міцно вхопитися за суперника й гарантувати собі максимально комфортні умови. Видно, що вінничанина вивчають, до нього готуються персонально, намагаються нівелювати його великий технічний арсенал.

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Коли ж Аонішікі таки дотягувався й фіксував маваші суперників у руках, це переважно закінчувалося перемогою українця. Особливо яскравою була сутичка проти японського комусубі (четвертий найвищий ранг у сумо. — Ред.) Йошінофуджі в рамках другого змагального дня. Данило зафіксував суперника, потім правою рукою підбив внутрішню частину лівого стегна японця й, одночасно скрутивши його корпус, елегантно поклав на дохйо. Цей прийом має назву учімусо, і Аонішікі вже неодноразово успішно застосовував його.

Фото: nikkansports.com Аонішікі Арата (ліворуч) кидає Йошінофуджі на дохйо

Загалом уродженець Вінниці колекціонував перемоги з поразками упродовж першої половини турніру. Якщо проаналізувати їх, то можна зробити висновок, що проблеми в українця виникають, коли суперники блокують низьку стійку Данила, намагаючись випрямити його. У таких умовах 142-кілограмовому Аонішікі складно посунути переважно важчих суперників у класичному перештовхуванні. Є над чим працювати.

Фото: nikkansports.com Kyushu Basho Аонішікі Арата (праворуч) після сутички на

Після восьми змагальних днів у Данила чотири перемоги й чотири поразки. З таким балансом розраховувати на Кубок імператора не доводиться. План мінімум — здобути качі-коші й повністю відновитися від травми лівої ноги. До слова, протягом змагань Данило знову бинтував її, а це означає, що проблема нікуди не зникла. Хоч би це не завадило йому «знайти» ще чотири перемоги.

«Реверсивне» зеншо Шіші

Зеншо в сумо означає перемогу на турнірі без жодної поразки — 15:0. Утім український маегашира Шіші Масару поки може розраховувати хіба на дзеркальний результат — 0:15. Він уже вісім разів поспіль поступився без жодної перемоги. Як наслідок, уродженець Мелітополя замикає турнірну таблицю Kyushu Basho.

Фото: nikkansports.com Kyushu Basho Шіші Масару (ліворуч) виступає на

Загалом Сергій у Фукуоці (місто, яке приймає Kyushu Basho) має безпорадний вигляд. Йому не вистачає хитрості й тактичної гнучкості. Здається, що Сергій покладається винятково на силу й габарити, але не виходить буквально нічого. Українця виштовхують за дохйо, збивають з ніг, змушують безпорадно падати й загалом спокійно добирають до нього ключі.

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У тих небагатьох сутичках, де Шіші мав шанс на дебютну перемогу, він не дотискав суперників біля самого краю дохйо, натикався на контратаку й одразу ж програвав. Стан справ у Сергія відверто поганий. Якщо він не підрівняє свій баланс чотирма-п'ятьма перемогами, то має всі шанси опуститися в джурьо — нижчий дивізіон.

Фото: nikkansports.com Шіші Масару (ліворуч) намагається кинути суперника

Попри це, не варто вішати на Шіші всіх собак. У професійному спорті такі провали рідко бувають випадковими — тож цікавить, що за ними стоїть. Та й не може так бути, що сумоїст спочатку видає 7:8 у вересні, ще раніше — чотири місяці тому — бере аж 10 перемог, а потім без причини зазнає восьми поразок поспіль. Імовірно, є проблеми, про які Сергій не говорить. Сподіваємося, що він зможе вирівняти своє становище. Для цього є всі передумови, бо впродовж другої половини змагань рівень суперників Шіші не зростатиме — результати не ті…

Лебедина пісня Хошорю (?)

А от чиї проблеми обговорюють усі — то це йокодзуни Хошорю. Монгол травмував коліно на липневому Nagoya Basho, наприкінці місяця переніс операцію й повністю пропустив вересневий турнір. Насправді проблеми з правим коліном турбували Хошорю ще до липня, однак саме тоді пошкодження виявилося настільки серйозним, що знадобилося хірургічне втручання. Операцію провели 29 липня, а на Kyushu Basho йокодзуна повернувся лише через три з половиною місяці.

Ба більше, Хошорю не зміг повністю відновитися й до листопада, але під тиском Асоціації сумо Японії повернувся на дохйо. На початку турніру він виступав з великим бандажем на правому коліні, намагався навіть не ставати на травмовану ногу. Та зміг здобути дві перемоги на старті турніру, а потім тричі поспіль поступився — і щоразу маегаширам: Фуджірьозі, Урі й Фуджісейуну.

Фото: nikkansports.com Йокодзуна Хошорю перед початком сутички

Як наслідок, усі почали говорити про можливу пенсію Хошорю. Три поразки поспіль означали три кінбоші (золота зірка, яку сумоїст з рангом маегашири отримує за перемогу над йокодзуною. — Ред.), подаровані суперникам. А четвертий зробив би монгола лише другим йокодзуною в історії, який віддає золоті зірки чотири дні поспіль. Востаннє таке траплялося 95 років тому — у січні 1931-го з йокодзуною Міяґіямою. Це неприпустимо для йокодзун, бо ж або перемагаєш і домінуєш, або йдеш на пенсію.

Однак за крок від прірви монгол зміг-таки покращити своє становище. Після трьох поспіль поразок Хошорю вирішив відмовитися від жорсткого наколінника, який, за його словами, обмежував рухи. За погодженням з лікарем залишив лише тейпування травмованої ноги. Шостого змагального дня йокодзуна здолав Такаясу, уникнувши антирекорду 1931 року, а наступного дня додав ще одну перемогу. Завдяки своїй неабиякій технічній майстерності Хошорю вигриз ці перемоги, роблячи ставку на швидке завершення сутички. Удовгу він фізично ще не здатен боротися…

Фото: nikkansports.com Хошорю (праворуч) ставить підніжку супернику

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Щоправда, в накабі (восьмий день турніру. — Ред.) монгол знову поступився маегаширі: Хакунофуджі забрав у нього четвертий кінбоші за цей турнір. Борючись фактично на одній нозі, Хошорю завершив першу половину з результатом 4:4 і залишив собі шанси на продовження кар'єри.

Становище монгола залишається вкрай хитким. Щоб уберегтися від попередження Ради з розгляду діяльності йокодзун (орган Асоціації сумо, який оцінює, чи відповідає борець найвищому рангу. — Ред.), йому потрібно здобути щонайменше качі-коші. І навіть позитивний баланс перемог і поразок не гарантує, що до Хошорю не виникне претензій. Адже від йокодзуни очікують не просто восьми перемог, а боротьби за Кубок імператора. У разі подальших невдач попередженнявід Ради може стати ще одним кроком до завершення кар'єри.

Фото: nikkansports.com Монгольський йокодзуна Хошорю

Завдання вкрай складне, адже попереду сутички з топами дивізіону — комусубі, секіваке, озекі й йокодзуною. І кожна наступна поразка Хошорю може лише посилити розмови про його відставку.

Гонитва за кубком

Після восьми змагальних днів у турнірній таблиці аж п'ятеро сумоїстів здобули по сім перемог з восьми. Оносато, Кірішима, Атаміфуджі, Вакамотохару й Кінбозан претендують на Кубок імператора. Якщо поява маегашир казаха Кінбозана й японця Вакамотохару схожа на сенсацію, то високі позиції інших трьох — закономірність.

Фото: nikkansports.com Йокодзуна Оносато провалює суперника

Монгольський озекі Кірішима виступає стабільно упродовж усього 2026 року. Не так давно він був у статусі цуноторі — претендента на йокодзуну, тож його висока позиція після першої половини Kyushu Basho закономірна. Те саме в Оносато. Він йокодзуна, ще й чемпіон вересневого Aki Basho. Здається, японець повністю вилікував плече й націлений на чергове, сьоме в кар'єрі юшо (перемога на гранд-турнірі. — Ред.). Коли Оносато здоровий, йому, 188-кілограмовому борцю зростом 190 сантиметрів, складно щось протиставити.

Один з небагатьох, хто за габаритами не поступається японському йокодзуні, — секіваке Атаміфуджі. Перспективний 198-кілограмовий гігант упевнено виступає на Kyushu Basho, не залишаючи шансів суперникам. Єдине питання в тому, чи зможе він так само якісно виступити другого змагального тижня, коли доведеться протистояти кращим борцям дивізіону.

Фото: nikkansports.com Секіваке Атаміфуджі (праворуч) після перемоги

Другий змагальний тиждень буде цікавим, адже в макуучі (найвищий дивізіон у сумо. — Ред.) розгортається одразу декілька сюжетних ліній. Чи зможе Оносато знову стати чемпіоном, чи продовжить кар'єру Хошорю, чи зможе Атаміфуджі здобути перший Кубок імператора, чи стане Кірішима знову цуноторі і, звісно, чи не внесе в банзуке (рейтинг борців у сумо. — Ред.) свої корективи Аонішікі Арата. Останнього точно не варто скидати з рахунків.

Kyushu Basho триватиме до 22 листопада.