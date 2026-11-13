Марта Костюк завершила Підсумковий турнір без перемог

Крапка у найкращому сезоні в кар'єрі видалася не такою, як хотілося б українці.

У заключному матчі групового раунду Підсумкового турніру WTA Марта Костюк поступилася американці Коко Гофф, яка є четвертою ракеткою світу.

З точки зору змагань гра для українки вже нічого не вирішувала - вона втратила шанси на півфінал ще після попередньої зустрічі. Проте Костюк мала нагоду бодай вперше святкувати перемогу на дебютному WTA Finals.

На жаль, матч знову пішов не за сценарієм нашої співвітчизниці. У першому сеті помилялися обидві спортсменки, але Гофф програла на своїй подачі два гейми, а Костюк - три, до того ж останній у вирішальний момент за рахунку 4:5. Тож партію забрала американка.

У другому сеті Марта вела 4:0 з двома брейками і все одно змогла розгубити цю перевагу. За рахунку 5:2 вона мала одразу три сетболи, не реалізувала жодного, а згодом повністю провалила кінцівку, програвши три поспіль гейми на власній подачі. 5:7 - Гофф бере й другу партію, а з нею і матч.

У п'ятницю вирішальний день для іншої українки Еліни Світоліної - у протистоянні з Аріною Соболенко їй потрібно обов'язково вигравати, щоб вийти до півфіналу.