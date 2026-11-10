Шість партій без поразок. Як український шахіст Самуненков здобув індивідуальне «золото» на Кубку Європи

До Будви з'їхалися 130 клубних команд: 108 у відкритому турнірі та 22 у жіночому. Це був рекорд Кубка Європи. Змагання провели за швейцарською системою у сім турів, а за кожну командну перемогу нараховували два очки.

Цього року на шаховій Олімпіаді в Самарканді киянин посів перше місце на четвертій шахівниці , випередивши не будь-кого, а чемпіона світу Доммараджу Гукеша . І от на Кубку Європи у Будві (Чорногорія) серед клубних команд Ігор набрав 5,5 очка з 6 можливих! Третій тур українець пропустив.

Останнім часом юний киянин Ігор Самуненков зарекомендував себе як відмінний командний гравець. Минулого року в складі збірної України Ігор став переможцем командної першості Європи , причому у вирішальній зустрічі він узяв гору над блискучим англійським гросмейстером Люком Макшейном.

Деталі єдиної нічийної партії

Єдине, про що Ігор Самуненков може шкодувати, — це те, що не показав стовідсотковий результат. Адже єдину нічию українець зіграв у шостому турі проти видатного азербайджанського гросмейстера Шахріяра Мамед'ярова, який мав більш ніж на сто пунктів вищий рейтинг за українця перед їхньою зустріччю (2710 проти 2607).

Суперники розіграли іспанську партію, причому Самуненков мав білі фігури. Він обрав досить скромний на вигляд варіант, який уже зустрічався в його практиці. Очевидно, Шахріяр, відомий своїм бойовим характером, вважав за потрібне грати на перемогу.

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Фото: FIDE Український шахіст Ігор Самуненков

І він зробив різкий хід пішаком біля свого короля, але цим сильно послабив свої білі поля. Цим скористався Ігор, який поступово розхитував позицію чорних, переносячи гру то в центр, то на ферзевий фланг, то — на королівський.

І от у критичний момент, на 35-му ході, білим слід було розміняти свого слона на коня чорних. Це давало змогу їм досягти вирішальної переваги. Але, на жаль, киянин пішов іншим шляхом.

Партія перейшла у турове закінчення, де він мав певні шанси на перемогу. Проте Мамед'яров продемонстрував свій високий клас, відмінно захистившись, і досяг-таки нічийного результату.

Фото: З особистого архіву Самуненкова Ігор Самуненков думає над перебігом партії

Цікаво, що Мамед'яров також опинився серед призерів на п'ятій шахівниці, але став лише третім. «Срібло» дісталося румунському гросмейстеру Богдану-Даніелю Дяку. Отже, єдиний суперник, якого Самуненков не зміг перемогти, сам отримав індивідуальну «бронзу».

Як українець став найкращим на шахівниці

Всі інші п'ять партій українець виграв. Причому зробив це у відмінному стилі. Зокрема, чорними в двобої з французьким міжнародним майстром Ніколасом Бруннером Ігор завдав нескладного, але фантастично красивого удару турою. Після цього Ігор швидко змусив француза капітулювати.

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Ігор підвищив свій рейтинг на 9,4 пункту. Про рівень гри киянина свідчить і турнірний перформанс — рейтинг, якому відповідає його результат з урахуванням сили суперників. Він становив 2782 пункти, хоча перед початком змагань рейтинг Самуненкова дорівнював 2607.

Звісно, він здобув золоту медаль за перше місце на п'ятій шахівниці. За найкращий індивідуальний результат на кожній шахівниці організатори також передбачили премію в 500 євро. Самуненков представляв угорський клуб «Туксера». Також за цю команду виступав і українець Андрій Волокітін (2,5 очка з 5). А угорський клуб «Туксера», за який грали українці, посів п'яте місце (11 командних очок із 14 можливих серед 108 команд). Утім, п'яте місце саме по собі не гарантувало колективу кваліфікації до Європейської Суперліги. За регламентом прямі путівки отримали чотири найкращі клуби, а ще одну передбачено для найрейтинговішої команди поза першою четвіркою.

Фото: З особистого архіву Самуненкова Ігор Самуненков під час виступу в складі збірної України

Цікаво, що на четвертій шахівниці «Туксери» такий самий результат — 5,5 очка із 6 — показав угорець Беньямін Гледура. Він також здобув індивідуальне «золото», тож команда з п'ятого місця отримала одразу дві нагороди за найкращу гру на окремих шахівницях.

Хто виграв Кубок Європи і як зіграв Василь Іванчук

Чемпіоном став турецький клуб «Баєган Пендік» — 13 очок із 14. Він обігнав за додатковими показниками чеський «Новий Бор», «бронза» — у «Рішон-ле-Ціона» (Ізраїль) — 12 очок.

У жінок перемогу здобула команда «Монте-Карло» з Монако — 12 очок із 14. А друге місце посів клуб «Гамбіт» із Люксембургу, який теж поступився за додатковими показниками. За нього на першій шахівниці виступала харків'янка Анна Ушеніна, яка перемогою в останньому турі над Аліною Бівол принесла «срібло» своєму колективу. Загалом Анна набрала 3,5 очка з 6.

Фото: ФШУ Василь Іванчук під час шахової партії

Окрім того, Василь Іванчук набрав 4,5 очка з 6, виступаючи за словацький клуб «Нітра». Павло Ельянов здобув 3,5 очка з 6, він виступав на першій шахівниці ізраїльського клубу «Ашдод».