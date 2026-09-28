17-річний Самуненков обійшов чемпіона світу, але збірна впустила шанс на медалі. Підсумки Шахової олімпіади

Як наші шахісти й шахістки зіграли в останніх п'ятьох турах Олімпіади – в огляді на LB.ua.

Уся чоловіча команда теж була близька до того, щоб стрибнути вище голови: перед останнім туром українці йшли четвертими. На жаль, поразка від майбутніх чемпіонів, збірної Узбекистану, відкинула наших на 11-те місце. Жіноча збірна натомість виступила значно скромніше. Без сестер Музичук наші шахістки посіли лише 20-те місце, а поразки від Болгарії та Греції в другій половині турніру позбавили їх шансів на високий результат.

Головним героєм шахової Олімпіади в Самарканді для України став 17-річний Ігор Самуненков. На своїй дебютній Олімпіаді він набрав 8 очок з 10 і здобув індивідуальне «золото» на четвертій шахівниці, випередивши не абикого, а самого чемпіона світу Доммараджу Гукеша. Лише три роки тому Ігор став наймолодшим чинним гросмейстером планети, а тепер обійшов володаря шахової корони.

Три перемоги поспіль

У сьомому турі українська збірна розгромила команду Індонезії – 3,5:0,5. Нічого особливо яскравого в цій зустрічі не було. Упевнено перемогли два Ігорі: Коваленко (чорними) та Самуненков (білими). Певний час мав гіршу позицію чорними Антон Коробов, та все ж таки переміг. А от Василь Іванчук досягнув лише нічиєї.

Фото: Ukrainian Chess Federation Українець Антон Коробов виступає на шаховій Олімпіаді

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Проте наступного дня саме Василь приніс перемогу нашій команді. Він чорними взяв гору над білоруським гросмейстером. Довгий час позиція була рівною, та потім Іванчук переграв суперника. У підсумку він здобув виграш у пішаковому закінченні. Це була перша перемога уславленого ветерана на Олімпіаді. Коваленко та Коробов білими вдовольнилися нічиїми. Так само зіграв і Самуненков – чорними. Рахунок 2,5:1,5 на користь наших земляків у надважливому матчі проти команди Білорусі. Молодці!

У дев'ятому раунді українців порадував наш головний бомбардир Ігор Самуненков. Він грав чорними з досвідченим Баадуром Джобавою (Грузія). Ігор розіграв сицилійський захист, певний різновид варіанта дракона, який не віщував чорним ніяких проблем. А коли Баадур віддав слона за коня, перевага перейшла до нашого шахіста. Чорні завдали красивого удару слоном на 23-му ході. Хоча слон опинився під двома боями, взяти його не могли ні ферзь, ні тура.

Потім наш шахіст поставив під бій ще й коня. Але й він був недоторканий. Грузинський гросмейстер не знайшов порятунку й на 28-му ході склав зброю через неминучий мат у чотири ходи. Відтак у Самуненкова стало 7 очок з 8. Іванчук та Роман Дегтярьов білими зіграли внічию. А Коваленко такого самого результату досягнув чорними. 2,5:1,5 – нова звитяга української збірної. Після дев'яти турів вона мала 14 очок з 18 і посідала 9-те місце.

Фото: FIDE Узбецький шахіст Жавохір Сіндаров (ліворуч) під час шахової партії

Упевнені лідери – збірна Узбекистану – у восьмому турі несподівано поступилася команді Німеччини. Узбеки програли на третій та четвертій шахівницях. Але вже наступного дня у зустрічі з рейтинг-фаворитом Олімпіади – командою США – господарі знову були на висоті: перемога 2,5:1,5. Причому треба відзначити виграш Нодірбека Абдусатторова над Фабіано Каруаною та його тезки Якуббоєва – над Гансом Німанном.

До кінця змагань лишалося два тури.

Не боїмося фаворитів

У передостанньому турі наші хлопці сенсаційно розгромили потужну збірну Китаю. Чемпіон Європи Роман Дегтярьов переграв чорними свого суперника в позиційній манері, а закінчив партію матовою атакою на короля білих.

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Фото: ФШУ Роман Дегтярьов виступає на шаховій Олімпіаді

На першій шахівниці високий клас продемонстрував Ігор Коваленко. Він здолав потужного суперника – ексчемпіона світу Діна Ліженя. Ігор обрав відкладений розмінний варіант іспанської партії. Це принесло йому стійку ініціативу. Крок за кроком білі нарощували свою перевагу, зовсім не залишивши шансів супернику. А коли після контролю часу Коваленко виграв якість, китайський гравець невдовзі склав зброю.

Як завжди надійно зіграв тезка Самуненков. Його суперник Сюй Сяньюй переважав 17-річного українця за рейтингом, проте наш грав білими. Китаєць розіграв вогнетривкий російський захист, і позиція набула симетричного характеру. Без особливих пригод партія закінчилася внічию. Також без проблем відстоявся чорними в італійському захисті й Василь Іванчук, хоча йому протистояв супергросмейстер Вей І. Отож, 3:1, і це була четверта перемога поспіль наших шахістів. Перед останнім туром українці вийшли на четверте місце.

Господарі виявилися сильнішими

На жаль, жереб останнього раунду виявився не дуже сприятливим. Українцям дісталися господарі й лідери турніру – збірна Узбекистану. Дуже чітко зрівняв гру Самуненков у віденській партії проти Нодірбека Якуббоєва чорними. Його суперник не лише переважав Ігоря за рейтингом, але й був одним із головних бомбардирів у команді майбутніх чемпіонів. А ця партія завершилася миром.

Фото: ФШУ Тренер чоловічої збірної України Олександр Бєлявський стежить за матчем Василя Іванчука на Олімпіаді

Іванчук грав білими проти претендента на шахову корону Джавохіра Сіндарова. Василю дуже хотілося перемогти, адже це б трохи зменшило гіркий присмак від його виступу в Самарканді. У певний момент здалося, що білі захопили ініціативу. Але все ж узбецький шахіст грав дуже чітко й досяг нічиєї на 64-му ході.

На жаль, білими Дегтярьов не зміг утримати хоча б нічию. Партія перейшла в турове закінчення без пішака, яке давало певні надії на порятунок. Проте в ендшпілі точнішим виявився саме узбецький шахіст, який переміг на 55-му ході.

Фото: ФШУ Ігор Коваленко (ліворуч) під час матчу на Олімпіаді

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Усю партію Коваленко вів чорними нелегкий захист проти Нодірбека Абдусатторова. Узбецький гросмейстер до останнього тиснув у слонячому ендшпілі із зайвим пішаком, але Ігор вистояв.

Як наслідок, поразка – 1,5:2,5. Вона відкинула наших аж на 11-те місце.

Збірна України набрала 16 очок з 22.

Індивідуальні показники наших хлопців:

Коваленко – 7 очок з 10;

Іванчук – 4,5 з 10;

Антон Коробов – 4,5 з 6;

Самуненков – 8 з 10;

Дегтярьов – 4 з 8.

Ігор Самуненков здобув золоту медаль за найкращий результат на четвертій шахівниці. Причому обійшов чемпіона світу Доммараджу Гукеша, який програв в останній зустрічі.

Фото: European Team Chess Championships Ігор Самуненков грає на перемогу

Головним тренером збірної був Олександр Бєлявський, помічником – його старий друг гросмейстер Адріян Михальчишин. Важко переоцінити їхній внесок у в цілому вдалий підсумок українців. Звичайно, історія не знає умовного способу, проте ризикну припустити, що, якби в команді грав Руслан Пономарьов, бути українцям у призерах…

Фото: Скріншот Ігор Самуненков на п'єдесталі з індивідуальною золотою медаллю

Чемпіонами впевнено стали узбеки – 20 очок з 22. Друга – збірна Індії, «бронза» – в Німеччини: обидва колективи набрали по 18 очок.

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Українки провалили середину дистанції

А от у жіночої команди сьомий–дев'ятий тури склалися набагато гірше. Як і чоловіки в шостому турі, наші дівчата поступилися збірній Болгарії. Хоча треба відзначити, що на всіх шахівницях, крім першої, у наших рейтинги були нижчі. Анастасія Гнатишин та Наталія Букса зіграли внічию, а Анастасія Рахмангулова та Тетяна Скарбарчук поступилися. Рахунок – 3:1 на користь команди Болгарії.

А наступного дня українок обіграла збірна Греції. На першій шахівниці Ставрула Цолакіду взяла гору над Гнатишин. Це була перша поразка нашого лідера. Також програла (теж чорними) Букса. Виграш Рахмангулової лише частково компенсував наші втрати, адже Ушеніна білими зіграла внічию. Наші поступилися – 1,5:2,5. Цим самим українки перекреслили всі надії на успішний виступ.

Фото: ФШУ Анастасія Гнатишин під час шахової партії

І хоча в 9-му раунді українки розгромили збірну Фінляндії – 3,5:0,5 (перемогли білими Ушеніна та Скарбарчук, а також чорними Гнатишин, нічия – у Рахмангулової), вони вийшли лише на 29-те місце, набравши 12 очок з 18. Після дев'яти турів упевнено лідирувала команда Китаю – 17 очок, в Індії та Казахстану було по 15.

У десятому турі українки зіграли внічию зі збірною Ірану. Білими виграла Гнатишин, а її тезка Рахмангулова програла. Чорними закінчили партії миром Ушеніна та Скарбарчук. А в останньому раунді наші розтрощили команду Італії – 3,5:0,5. Звитяги чорними на рахунку Ушеніної та Скарбарчук, а білими виграла Наталія Букса. І лише Гнатишин зіграла цього разу внічию.

Фото: Ukrainian Chess Federation Анна Ушеніна грає на шаховій Олімпіаді

Індивідуальні результати наших дівчат:

Гнатишин – 7 з 10;

Ушеніна – 5,5 з 8 (без поразок);

Букса – 4,5 з 8;

Рахмангулова – 5,5 з 9;

Скарбарчук – 5,5 з 9.

Капітаном команди був багаторічний наставник Михайло Бродський, а допомагав йому Михайло Олексієнко, не лише чудовий тренер та методист, але й дуже інтелігентна людина.

Українки набрали 15 очок з 22 можливих та посіли 20-те місце. Ну, і не варто й казати, що якби в колективі були сестри Музичук та Юлія Осьмак, наші могли б претендувати й на «»золото». А так воно дісталося збірній Китаю, в якій, до речі, не було чотирьох найкращих шахісток. Чемпіонки набрали 20 очок з 22. Другою стала команда Казахстану – 18, а третіми – індійські гравчині – 17 пунктів.