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Радник Офісу Президента погодився увійти до команди підсанкційного росіянина, який хоче очолити ФІДЕ

Михайло Подоляк готовий проміняти політику на шахи.

Радник Офісу Президента погодився увійти до команди підсанкційного росіянина, який хоче очолити ФІДЕ
Михайло Подоляк
Фото: Макс Требухов

Позаштатний радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк публічно дав згоду на те, щоб приєднатися до команди президента Федерації шахів Казахстану росіянина Тімура Турлова на виборах очільник міжнародної шахової федерації ФІДЕ.

У мережі X Турлов виклав допис, у якому назвав українців "однією з найбільш шахових націй світу з видатними традиціями, які підготували покоління блискучих гравців і тренерів". Він відзначив потребу в тому, щоб Україна мала свій голос у найважливіших дискусіях всередині ФІДЕ, і тому хоче, щоб представник нашої країни став віцепрезидентом організації в разі його обрання. Такою людиною Турлов бачить саме Подоляка.

У коментарях Подоляк відповів, що "глибоко зацікавлений у тому, щоб міжнародні федерації залишили позаду інтриги і політику, а натомість промотували гуманізм та рішучість", і "хоче, щоб ФІДЕ відновила свою позицію як "столиця" інтелектуального спорту, а Україна грала в цьому значно важливішу роль" - тож згоден на пропозицію доєднатись до команди Турлова.

Водночас гросмейстер Петер Гайне Нільсен, який нині працює у Федерації шахів України, нагадав Михайлу Подоляку, що Турлов тісно пов'язаний з колишнім президентом ФІДЕ Аркадієм Дворковичем, який перебуває під санкціями ЄС, а проти самого Турлова є обмеження, запроваджені Україною.

Вибори президента ФІДЕ мають відбутися 26-27 вересня у Самарканді, де зараз проходить шахова Олімпіада.

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